برای تنظیم بازار مسکن به خصوص مسکن اجاره‌ای؛ بازرس کل امور واحد‌های تابعه قوه قضاییه و دادگستری‌های سازمان بازرسی؛ نسبت به اعلام هشدار جدی برای نظارت میدانی توسط تعزیرات حکومتی اقدام کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - میرمحمدی مشاور رسانه‌ای رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اعلام این خبر تصریح کرد: بر مبنای بند ۳ تبصره ۹ ماده ۵ قانون ساماندهی بازار مسکن و اجاره بها که در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ابلاغ شده؛ سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد با مشاورین املاکی است که قرارداد‌های اجاره را در سامانه املاک ثبت نمی‌کنند.

سخنگوی سازمان بازرسی با اشاره به اینکه بر مبنای تبصره ۲ ماده ۷ قانون مذکور، در صورت عدم ارسال قرارداد‌های اجاره بیش از سقف به سازمان امور مالیاتی از ناحیه دفاتر مشاور املاک، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف به برخورد جدی در این خصوص است؛ تأکید کرد حسب نامه هشداری صادره به آن سازمان، ضرورت نظارت جدی و کافی به افزایش نرخ در بازار مسکن به ویژه مسکن اجاره‌ای اجتناب ناپذیر است که برای تحقق این امراستفاده از گشت‌های مشترک تعزیرات به همراه بازرسان اتحادیه مشاورین املاک برای تنظیم بازار مسکن اجاره‌ای با ارائه گزارش اقدامات برای این مرجع مورد مطالبه قرار گرفته است.

برچسب ها: سازمان بازرسی ، تعزیرات
خبرهای مرتبط
پایان قرارداد‌های غیررسمی در بازار ساخت‌وساز
مهلت ۷۲ ساعته به دستگا‌های متولی برای کنترل قیمت‌ها
القاصی: اجازه تعدیل نیرو در واحد‌های تولیدی را نمی‌دهیم
ثبت ۳۰۰ هزار دادخواست علیه آمریکا و دشمن صهیونیستی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بیچاره کارگر بیچاره مستاجر به ستوه اومدیم خستمون کردین هیچ وقت هیچی نمی تونیم بخریم همش برای اجاره میره
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بااین گرانی ها، جمعیت مردم خیابان نشین شکل می گیره؟!
۰
۰
پاسخ دادن
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
آخرین اخبار
ازسرگیری فعالیت ۵ ایستگاه خط ۷ متروی تهران از یکشنبه
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
جابه‌جایی بیش از ۶۲۳ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری شهر تهران در جنگ تحمیلی سوم
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
وزیر کار: فرامین چهارگانۀ رهبر انقلاب در مورد کارگران در اولویت برنامه‌های وزارتخانه است
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
ورود بیش از ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
اعمال قانون تاکسی‌های برقی فاقد آرم و علائم
فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ شارژ می‌شود
برخورد پلیس راهور با ۱۱۳ هزار توقف غیرمجاز در معابر تهران
تداوم هوای قابل‌قبول در تهران
«تتو» روی دست پسر به قتل پدر منجر شد
تکمیل زنجیره «ایده تا تجاری‌سازی» در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح شنبه
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
پایان قرارداد‌های غیررسمی در بازار ساخت‌وساز
تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی حجاج
نقش ویژه سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در عملیات‌های امدادرسانی