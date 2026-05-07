باشگاه خبرنگاران جوان - میثم افشار دبیرکل جمعیت هلال‌احمر در آستانه آغاز هفته گرامیداشت هلال‌احمر (۱۸ تا ۲۴ اردیبهشت ماه و روز جهانی صلیب سرخ و هلال‌احمر) گفت: در این هفته در قالب طرح «هلال در میدان»، مجتمع‌های یکپارچه ارائه خدمات و نمایش دستاورد‌های هلال‌احمر با مشارکت نیرو‌های امدادی، جوانان، داوطلبان و کارکنان جمعیت هلال‌احمر در میادین اصلی شهر‌ها برپا می‌شود و ایستگاه‌های آموزش همگانی کمک‌های اولیه، آمادگی در برابر مخاطرات و روایتگری نجاتگران و نجات‌یافتگان جنگ تحمیلی سوم نیز به مردم خدمات ارائه خواهند کرد.

وی افزود: همچنین مدیران، اعضا و کارکنان جمعیت هلال‌احمر همزمان با آغاز هفته هلال‌احمر با حضور در حرم مطهر بنیانگذار انقلاب اسلامی، با آرمان‌های امام راحل (ره) تجدید میثاق می‌کنند.

به گفته دبیرکل جمعیت هلال‌احمر، افتتاح پروژه‌های عمرانی و توسعه‌ای در سراسر کشور، افتتاح رسمی داروخانه‌های شاهرود، جیرفت و لاهیجان و همچنین رونمایی از سامانه‌های هوشمند شبکه امداد و نجات در قالب «درگاه ملی امداد» از جمله برنامه‌های شاخص این هفته است.

افشار ادامه داد: برگزاری مانور بزرگ امداد و نجات در شهر تهران، اجرای پویش «ایران ما» با همکاری پویش «جان‌فدا»، برپایی کاروان خودرویی با پرچم جمهوری اسلامی ایران و هلال‌احمر و رونمایی از جدیدترین سیستم ردیاب و سگ‌های تجسس نیز در دستور کار قرار دارد.

وی گفت: برگزاری نمایشگاه عکس با موضوع ایثار و امداد در جنگ تحمیلی سوم، افتتاح خانه هنرمندان سازمان جوانان هلال‌احمر و برگزاری نشست کمیته ملی حقوق بشردوستانه جمهوری اسلامی ایران با هدف پیگیری حقوقی تهاجم نظامی‌به قلمرو کشور از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

دبیرکل جمعیت هلال احمر بیان داشت: همچنین نشست با مدیران برنامه جهانی غذا (WFP)، برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) و سایر سازمان‌های بین‌المللی در این ایّام برگزار می‌شود؛ به علاوه اعزام کاروان‌های سلامت، برپایی کمپ‌های درمانی رایگان، غربالگری دیابت و فشار خون در مراکز خارج از کشور و ارائه خدمات تیم‌های بهداشت و درمان در مناطق محروم استان‌ها نیز در این هفته انجام می‌شود.

افشار ادامه داد: در حوزه برنامه‌های داوطلبانه و حمایتی، اجرای برنامه ملی نذر خدمت، پویش «خدمت بی‌منت»، طرح نیابت برای عیادت از خانواده شهدا و جانبازان، اجرای طرح «حمایت ماندگار» با محوریت اهدای خون و آغاز طرح پایش سلامت کارکنان جمعیت در سراسر کشور از جمله اقدامات پیش‌بینی شده است.

وی یادآورشد: توزیع اقلام بشردوستانه انجمن خیریه IHH در محل اسکان افراد جنگ‌زده، حضور تیم‌های سحر، آموزیاران و مربیان جوانان هلال‌احمر در میادین اصلی شهرها، نورپردازی سرخ و سپید برج میلاد، برج آزادی و پل طبیعت و همچنین غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدا در سراسر کشور از دیگر برنامه‌های هفته هلال‌احمر خواهد بود.

بر اساس این گزارش، برگزاری مراسم یادبود شهدای مدرسه شجره طیبه در گلزار شهدای میناب از برنامه‌های ویژه هلال احمر در این هفته است و تمام برنامه‌های این هفته با هدف تقویت روحیه همبستگی، ترویج فرهنگ ایثار و خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم برگزار می‌شود.