در پی کاهش برآورد درآمد‌های مالیاتی، وزیر دارایی آلمان جنگ علیه ایران را عامل اصلی شوک انرژی و کندی رشد اقتصادی این کشور معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - شورای کارشناسان مالیاتی آلمان پیش‌بینی خود از درآمد‌های مالیاتی بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ را در مقایسه با برآورد‌های اکتبر گذشته، حدود ۸۷.۵ میلیارد یورو کاهش داد. این اقدام فشار بر دولت آلمان را که با کسری بودجه و افزایش هزینه‌های انرژی و دفاعی ناشی از پیامد‌های جنگ در ایران دست‌وپنجه نرم می‌کند، دوچندان کرده است.

لارس کلینگ‌بایل، وزیر دارایی آلمان، اظهار داشت که این پیش‌بینی‌ها نشان‌دهنده ابعاد آسیب‌های اقتصادی ناشی از جنگ در ایران است. او در بیانیه‌ای افزود: «جنگ غیرمسئولانه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و شوک ناشی از آن در قیمت‌های جهانی انرژی، به طور موقت شتاب مثبت اقتصادی را کند کرده است.»

این کاهش برآورد تنها یک هفته پس از آن صورت می‌گیرد که دولت آلمان با اهداف اصلی بودجه سال ۲۰۲۷ موافقت کرد؛ بودجه‌ای که شامل ۱۹۶.۵ میلیارد یورو وام جدید و افزایش مخارج دفاعی به ۳.۱ درصد از تولید ناخالص داخلی، در کنار سرمایه‌گذاری‌های بی‌سابقه در بخش‌های حمل‌ونقل، دیجیتالی‌سازی و بیمارستان‌ها است.

با توجه به پیش‌بینی رشد اقتصادی که در سال ۲۰۲۶ از ۰.۵ درصد فراتر نمی‌رود و آمار بیکاری که از مرز ۳ میلیون نفر عبور کرده است، انتظار می‌رود کاهش درآمد‌های مالیاتی، تلاش‌های دولت آلمان برای توافق بر سر اصلاحات مالیاتی، رفاه اجتماعی و هزینه‌های دولتی را با دشواری‌های جدی رو‌به‌رو کند.

منبع: اسپوتنیک

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر دم‌ از باغ شکست امریکا، بری می رسد. تازه تر از تازه تری می رسد
ناشناس
۰۵:۴۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آلمان وانگلیس فرانسه دروغ میگن باامریکافالوده میخورن برای نفعشون مخالف ظاهری جنگن باطناکمک میکنن به امریکاواسراییل
