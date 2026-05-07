همزمان با ۱۸ اردیبهشت ماه مصادف با روز‌های جهانی تالاسمی، هلال احمر و صلیب سرخ، پل طبیعت تهران به عنوان یکی از نماد‌های شهری پایتخت به رنگ قرمز درمی‌آید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی منطقه فرهنگی و گردشگری عباس‌آباد؛ چراغ‌های پل طبیعت هر ساله همزمان با روز‌های جهانی تالاسمی، هلال احمر و صلیب سرخ برای جلب توجه افکار عمومی به بیماران تالاسمی و پاسداشت خدمات دواطلبانه امدادگران، به رنگ قرمز در می‌آید که نماد حمایت از بیماران تالاسمی، هلال احمر و صلیب سرخ است. 

۱۸ اردیبهشت ماه با هدف پیشگیری از تولد تالاسمی و ارتقای کیفیت درمان و زندگی بیماران تالاسمی نامگذاری شده است. امسال نیز همچون سال‌های گذشته پل طبیعت به عنوان یکی از نماد‌های شهری تهران به رنگ قرمز درمی‌آید تا افکار عمومی را برای حمایت از بیماران تالاسمی نسبت به نتیجه شکایت خانواده‌های قربانیان تالاسمی از تحریم مستقیم دارو جلب کند؛ چرا که این تحریم‌ها منجر به مرگ بیش از ۱۰۰۰ نفر و ازدیاد عوارض حاد در ۱۲۰۰۰ بیمار آسیب دیده، شده است.

برچسب ها: پل طبیعت ، روز جهانی تالاسمی
خبرهای مرتبط
پل طبیعت امشب به رنگ پرچم ایران درمی‌آید
رالی موتورسواران زن و مرد در حمایت از «پویش جان فدا برای ایران»
نورپردازی پل طبیعت از انحصار چینی‌ها درآمد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
آخرین اخبار
ازسرگیری فعالیت ۵ ایستگاه خط ۷ متروی تهران از یکشنبه
سخنگوی فراجا: پلیس ۱۸۵ فروند موشک را در جنگ رمضان خنثی کرد
اعتبار اولین مرحله خرید کارت امید مادر واریز شد
اعمال محدودیت تردد در جاده چالوس و آزادراه تهران شمال
پیگیری دادستانی تهران از بانک مرکزی برای اجرای احراز هویت دو مرحله‌ای و رمز پویا در بانک‌ها
سجایای اخلاقی شهید سپهبد موسوی در حوزه کار و در تعامل با افراد جامعه باید معرفی شود
انسداد شبانه باند شمالی تونل رسالت برای انجام عملیات فنی
بودجه درمانی اتیسم باید در اجرا تأمین شود
جابه‌جایی بیش از ۶۲۳ هزار مسافر از پایانه‌های مسافربری شهر تهران در جنگ تحمیلی سوم
«بانک زمان» برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه کلید می‌خورد
تهران به مسیر مستقیم تأمین کالا‌های اساسی متصل می‌شود
تسهیلات ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیونی خرید لوازم خانگی به زوج‌های جوان داده می‌شود
جزئیات تصادف مرگبار محور بهبهان ـ رامهرمز / ۶ نفر جان باختند + فیلم
وزیر کار: فرامین چهارگانۀ رهبر انقلاب در مورد کارگران در اولویت برنامه‌های وزارتخانه است
خسارت جنگی خودروها با تایید پلیس و بیمه پرداخت می‌شود
۲۶۲ ملک مرتبط با وطن‌فروشان در کشور توقیف شد
زن خدمتکار از سارقان رو دست خورد
همراهی با دشمن به هرنحوی باشد ایران ستیزی و خیانت به وطن است
ورود بیش از ۱۹ هزار زائر ایرانی به سرزمین وحی
اعمال قانون تاکسی‌های برقی فاقد آرم و علائم
فردا کالابرگ کد ملی‌های ۳، ۴، ۵ شارژ می‌شود
برخورد پلیس راهور با ۱۱۳ هزار توقف غیرمجاز در معابر تهران
تداوم هوای قابل‌قبول در تهران
«تتو» روی دست پسر به قتل پدر منجر شد
تکمیل زنجیره «ایده تا تجاری‌سازی» در مرکز تحقیقات پزشکی قانونی
تشریح وضعیت ترافیکی معابر پایتخت در صبح شنبه
ترافیک سنگین در محور‌های ورودی تهران/ مه‌گرفتگی در جاده‌های شمالی
پایان قرارداد‌های غیررسمی در بازار ساخت‌وساز
تدارک ۶۷ دستگاه اتوبوس درون شهری برای جابجایی حجاج
نقش ویژه سگ‌های زنده‌یاب هلال احمر در عملیات‌های امدادرسانی