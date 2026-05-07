مدیرکل حفاظت محیط زیست ایلام گفت: دو نفر با ورود به منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ در شهرستان ایوان با حمله خرس زخمی شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا محمدی اظهار کرد که این دو نفر در منطقه ورود ممنوع و حفاطت شده مانشت و قلارنگ در حوزه استحفاظی ایوان در نزدیکی تونل قدیمی این شهرستان با حمله خرس مواجه شدند.

وی افزود: اواخر اسفند و فصل بهار هنگام زادآوری جانداران وحشی است و عمده جانوران وحشی در این موقع از سال دارای توله‌ هستند.

محمدی یادآور شد که جانواران با ورود انسان به زیستگاه‌ها برای حفاطت از توله‌های تازه متولد شده غریزی به افراد حمله می‌کنند.

وی تاکید کرد که ورود به مناطق حفاطت شده ممنوع و تنها با مجوز و نظارت اداره‌کل محیط‌زیست امکان‌پذیر است.

محمدی ادامه داد: طبق قانون به افرادی که غیرقانونی وارد زیستگاه‌های حفاطت شده و ممنوعه می‌شوند هیچگونه خسارتی تعلق نمی‌گیرد.

این افراد توسط گروه‌های امدادی جمعیت هلال‌احمر به مراکز درمانی انتقال یافتند.

منبع: ایرنا