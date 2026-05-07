شب شعر «سوگ و شکوه ایران» با حضور جمعی از شاعران، چهره‌های فرهنگی و بانوان فعال در تجمعات مردمی پایتخت، در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، مراسم شب شعر «سوگ و شکوه ایران» با هدف روایت شاعرانه از رشادت، ایستادگی و مقاومت مردم ایران در برابر تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی، در فرهنگسرای رسانه برگزار شد.

در این برنامه، جمعی از بانوان شاعر معاصر با قرائت اشعاری در ستایش وطن، مقاومت، شهدا و نیرو‌های جبهه مقاومت، جلوه‌هایی از ایستادگی مردم ایران و عمق خباثت دشمن را در قالب شعر و کلمه به تصویر کشیدند.

در این آیین، چهره‌هایی از جمله سوده نجفی، امیر ابراهیم رسولی، سیده فاطمه موسوی، محمدسعید میرزایی، حمید هنرجو، حمیدرضا احمدیان، مهدی شکیبایی و جمعی از بانوان شاعر و فعالان فرهنگی حضور داشتند.

امیر ابراهیم رسولی، مشاور سیاسی رئیس مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با اشاره به شرایط کشور در مواجهه با تجاوز آمریکایی ـ صهیونیستی طی بیش از شصت روز گذشته، اظهار کرد: امروز آزادی، استقلال و عزت ملی خود را مدیون ایستادگی ملت ایران و رهبری حکیمانه‌ای هستیم که در برابر فشارها، طعنه‌ها و دشمنی‌های معارضین داخلی و خارجی، مسیر مقاومت و عزت را حفظ کرد.

وی افزود: مردم ایران با وجود دشواری‌های اقتصادی، همواره در میدان انقلاب حضور داشته‌اند و پای آرمان‌های کشور ایستاده‌اند. عبور از بحران‌ها نیز تنها با اتحاد، همبستگی و حفظ همزمان ظرفیت خیابان، میدان و دیپلماسی ممکن است.

رسولی با تأکید بر نقش اثرگذار زنان در صحنه‌های اجتماعی و مردمی گفت: باید قدر بانوان ایرانی را با هر پوشش، سلیقه و عقیده‌ای بدانیم. زنان ایران در بزنگاه‌های حساس نشان داده‌اند که در خط مقدم هویت، غیرت ملی و دفاع از وطن ایستاده‌اند و نباید اجازه داد دشمن با ایجاد دوقطبی و تفرقه، این سرمایه بزرگ اجتماعی را مخدوش کند.

در ادامه این مراسم، سیده فاطمه موسوی، دبیر علمی آیین شب شعر «سوگ و شکوه ایران»، با اشاره به روند شکل‌گیری این برنامه گفت: با وجود فرصت محدود برای برگزاری این آیین، تصمیم گرفتیم محفلی شاعرانه برای پاسداشت وطن، شهدا و حماسه مردم ایران برگزار کنیم. قدردان حمایت‌های برادر جهادی خود، مهدی شکیبایی، رئیس فرهنگسرای رسانه هستم و باور داریم دعای شهدا بدرقه راه ما بوده است.

وی همچنین با قرائت دو شعر، آثار خود را به روح شهیدان علی لاریجانی و سردار سید عبدالرحیم موسوی از شهدای جنگ تحمیلی تقدیم کرد.

بخش پایانی این مراسم به تقدیر از بانوان مؤثر در تجمعات میادین پایتخت اختصاص داشت؛ بانوانی که پس از حمله آمریکایی ـ صهیونیستی، با حضور فعال و نقش‌آفرینی اجتماعی خود، جلوه‌ای از همبستگی، غیرت ملی و ایستادگی مردم ایران را رقم زدند.

شب شعر «سوگ و شکوه ایران» با قرائت شعر توسط جمعی از بانوان شاعر و تجلیل از فعالان زن حاضر در میدان‌های مردمی پایتخت به کار خود پایان داد.

