باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع و مقامات روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز اعلام کردند که ایران و آمریکا از طریق یک پیشنویس چارچوب کاری که هدف آن توقف درگیریهاست، به دستیابی به یک توافق محدود و موقت برای پایان دادن به جنگ نزدیک شدهاند؛ این در حالی است که اختلافات کلیدی همچنان حلنشده باقی ماندهاند.
به گفته این منابع، طرح پیشنهادی به جای یک توافق صلح جامع، بر یک یادداشت تفاهم کوتاهمدت استوار است که نشاندهنده عمق شکاف میان دو طرف بوده و حاکی از آن است که هرگونه تفاهم احتمالی در این مرحله، ماهیتی موقت خواهد داشت.
در همین راستا، ابراهیم رضایی ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کشورمان، روز چهارشنبه در واکنش به گزارشی مشابه در وبسایت «آکسیوس»، تاکید کرد که آنچه این سایت منتشر کرده چیزی فراتر از «فهرست آرزوهای آمریکا» نیست. او خاطرنشان کرد که آمریکا نخواهد توانست آنچه را که در مذاکرات به دست نیاورده، از طریق جنگ محقق کند.
منبع: المیادین