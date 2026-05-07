خبرگزاری رویترز به نقل از منابع آگاه مدعی شد تهران و واشنگتن در حال نزدیک شدن به یک تفاهم‌نامه کوتاه‌مدت برای توقف درگیری‌ها هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع و مقامات روز پنجشنبه به خبرگزاری رویترز  اعلام کردند که ایران و آمریکا از طریق یک پیش‌نویس چارچوب کاری که هدف آن توقف درگیری‌هاست، به دستیابی به یک توافق محدود و موقت برای پایان دادن به جنگ نزدیک شده‌اند؛ این در حالی است که اختلافات کلیدی همچنان حل‌نشده باقی مانده‌اند.

به گفته این منابع، طرح پیشنهادی به جای یک توافق صلح جامع، بر یک یادداشت تفاهم کوتاه‌مدت  استوار است که نشان‌دهنده عمق شکاف میان دو طرف بوده و حاکی از آن است که هرگونه تفاهم احتمالی در این مرحله، ماهیتی موقت خواهد داشت.

در همین راستا، ابراهیم رضایی ، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی کشورمان، روز چهارشنبه در واکنش به گزارشی مشابه در وب‌سایت «آکسیوس»، تاکید کرد که آنچه این سایت منتشر کرده چیزی فراتر از «فهرست آرزو‌های آمریکا» نیست. او خاطرنشان کرد که آمریکا نخواهد توانست آنچه را که در مذاکرات به دست نیاورده، از طریق جنگ محقق کند.

منبع: المیادین

برچسب ها: ایران و آمریکا ، مذاکرات صلح ، اسلام آباد
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲۰
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
توافق موقت بدون تعیین ضرب العجل زمانی یعنی همان آتش بس همان جنگ ، نقد رو بچسب ، دشمن معامله گر در ندادن امتیاز با مذاکره ، استاد نسیه کاری متبحر است
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا هیچ وقت توافق نمیکنه!
همش سر کاریه!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
هیچ وقت یک دشمن دوست نمیشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
توی این توافق آتش بس هنوز مردم باور ندارند که چی میشه چی نمیشه فعلا مشخص نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ جنگ تا پیروزی.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ دوباره شروع شد که
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۵۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات به تحریک اسراییل و اطلاع کامل ترامپ حمله کرده. شروع کننده جنگ بازنده میدان هست. اعراب خیانت کار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۷ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
فردا توافق کنید یا پس فردا جنگ مرحله دوم شروع میشه!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر توقفی فرصت به دشمنه جهت بازسازی.تا الانم اشتباه کردیم.اگر یه هفته دیگه کوبیده بودیم الان جنگ تموم بود متاسفانه تفکرات غرب گرا ضربه کاری بمون زد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
تکلیف ملت رو روشن کنید یا توافق کنید یا نکنید این فیلم ها چیه که در می آورید یه روز میگید توافق یه روز میگید جنگ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
یعنی به فکر مردم نیستید لااقل به فکر خودتون باشید این آمریکا چندماه بعد میاد میزنه و ترور می‌کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فکر کردن نیازمند داشتن عقل است بنظرت در اینها عقل میبینی؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای کاش هیچوقت از اورانیوم ،انرژی هسته ای، تحریم ،مزاکره، موشک و جنگ سر در نمی آوردم یه زندگی عادی چی بود از ما گرفتید؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
ترامپ حیله گر داره بازی میکنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۰۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اخبار گمانه زنی هیچ اعتباری ندارد و صحت اخبار رسمی فقط از مقامات ایرانی مسئول معتبر است ( یعنی اگر بتوانید مسئول مربوط را پیدا کنید و به پاسخگویی به مردم مقید کنید )
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
بزن دس قشنگه رو
