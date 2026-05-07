رئیس سازمان توسعه تجارت ایران گفت: مازندران به لطف دریای خزر، می‌تواند به کریدور اصلی شمال برای ارتباط با روسیه، چین، ترکیه و اروپا تبدیل شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدعلی دهقان دهنوی روز پنجشنبه در جمع فعالان بخش خصوصی استان مازندران در ساری، با اشاره به موقعیت ممتاز مازندران در کنار دریای خزر گفت: بخش بزرگی از ساحل دریای خزر در سمت ایران، متعلق به استان مازندران است که ما را به کشورهای آسیای میانه و روسیه متصل می‌کند. همچنین از طریق قزاقستان می‌توانیم به شرق آسیا و چین دسترسی پیدا کنیم و در غرب دریا نیز ارتباط با گرجستان، ترکیه و اروپا برقرار است.

وی افزود: این یک موقعیت ژئوپلیتیک بسیار مهم برای مازندران است و باید از تمرکز صِرف بر دریای جنوب فاصله بگیریم و کریدور شمال را فعال کنیم.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران به مشکلات زیرساختی (بنادر، ظرفیت کشتی‌ها، لجستیک و تأمین مالی پروژه‌ها) اشاره کرد و گفت: این مسائل با همکاری بخش خصوصی، نمایندگان استان و سازمان توسعه تجارت قابل حل است و مقرر شد امسال توسعه قابل توجهی در ظرفیت کریدورهای استان مازندران داشته باشیم.

دهقان دهنوی در ادامه در خصوص مشکلات ارزی و ثبت سفارش گفت: اکنون ۲۵۷۰ کد تعرفه به عنوان نیازهای اصلی و مواد اولیه معرفی شده‌اند. ثبت سفارش آنها باز شده و صادرکنندگان می‌توانند از ارز صادراتی خود استفاده کنند. همچنین سهمیه مازاد صادراتی فعال شده که مشوق خوبی برای صادرات است.

وی همچنین از تسهیلات جدید خبر داد و گفت: تمامی کالاهای باقی‌مانده در گمرک از سال قبل، امکان ترخیص پیدا کرده‌اند. تمدید کارت بازرگانی به صورت خودکار (بدون مراجعه) انجام می‌شود. مهلت رفع تعهدات یک ماه تمدید شده است.

دهقان دهنوی در پایان ابراز امیدواری کرد با این اقدامات، عملکرد تجارت خارجی کشور بهبود یافته و نیازهای اساسی مردم تأمین شود.

منبع: ایرنا

 

 

