باشگاه خبرنگاران جوان؛ سازمان هواپیمایی کشوری در راستای ارتقای کیفیت خدمات هوایی، بهینه‌سازی فرآیندهای عملیاتی و نظارتی، افزایش ایمنی و حرکت به سمت هوشمندسازی صنعت هوانوردی، فراخوان شناسایی و ارزیابی تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در حوزه ارائه راهکارهای نرم‌افزاری را منتشر کرد.

بر اساس اعلام این سازمان، هدف از این فراخوان ایجاد بانک اطلاعاتی جامع از شرکت‌ها، استارت‌آپ‌ها و تیم‌های نرم‌افزاری متخصص در حوزه فناوری اطلاعات و سامانه‌های مرتبط با صنعت هوانوردی کشور است.

 این اقدام با هدف تقویت ارتباط سازنده میان سازمان هواپیمایی کشوری و فعالان این حوزه و با الگوگیری از رویکردهای بین‌المللی همچون «برنامه شرکای راهبردی یاتا (IATA Strategic Partnerships)» انجام می‌شود.

گفتنی است این اقدام با چهار هدف اصلی از جمله شناسایی توانمندی‌ها با ایجاد پایگاه داده جامع از شرکت‌ها و فعالان نرم‌افزاری در صنعت هوانوردی، شبکه‌سازی مؤثر با تسهیل ارتباط و همکاری میان متخصصان فناوری اطلاعات و سازمان هواپیمایی کشوری، بومی‌سازی فناوری با کاهش وابستگی به سامانه‌های خارجی و حمایت از تولیدات نرم‌افزاری داخلی با قابلیت رقابت بین‌المللی و افزایش شفافیت و کارایی به منظور بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای بهبود فرآیندها و ارتقای تجربه ذی‌نفعان صنعت دنبال می‌شود.

لازم به ذکر است متقاضیان می‌توانند مدارک و مستندات خود را از طریق سامانه سازمان هواپیمایی کشوری به نشانی

https://caa.gov.ir در بخش «پیشخوان ارباب‌رجوع – ثبت و پیگیری مکاتبات» https://cltsd.caa.ir بارگذاری و ارسال کنند.

بنابر اعلام سازمان هواپیمایی کشوری، هدف نهایی این فراخوان ایجاد یک اکوسیستم پویا و مشارکتی است و از شرکت‌های منتخب برای همکاری در پروژه‌های آتی و حضور به عنوان شرکای کلیدی در رویدادهای تخصصی دعوت خواهد شد.

