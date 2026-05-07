باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ایران در حال بررسی پیام‌ها با میانجیگری طرف پاکستانی است، گفت: هنوز ایران به جمع‌بندی نرسیده و پاسخی به طرف آمریکایی داده نشده است.

بقایی ادامه داد: وزارت امور خارجه همیشه تلاش کرده است در تعامل مستمر با نخبگان و علما حوزه و دانشگاه در قم از این ظرفیت ها بیشترین استفاده را برای پیشبرد دیپلماسی کشور کند‌.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: امروز دیدارهای خوبی داشتم، خدمت حضرت آیت الله مکارم رسیدم و از رهنمودهای ایشان درباره موضوعات مرتبط با دیپلماسی و سیاست خارجه استفاده کردم. جلسات خیلی خوبی با جمعی از علما و فضلای حوزه و پژوهشگران مباحث مرتبط با سیاست خارجی، حقوق بین الملل و روابط بین الملل داشتیم.

بقایی گفت:مهم‌ترین موضوع روز سیاست خارجه بحث جنگ، آتش بس، تلاش‌ها برای خاتمه جنگ و برقراری صلح و ثبات در منطقه است. آخرین گفت‌و‌گو‌هایی که داشتیم با طرف پاکستانی متمرکز بر طرح پیشنهادی ایران موسوم به طرح ۱۴ بندی است که به طرف آمریکایی از سوی پاکستان منعکس شد. دیدگاه آنها مطرح و متقابلا ما آن طرح را در دست بررسی داریم.

نباید به هیچ رفتار، کردار و اقدام آمریکا اصالت بدهیم

بقایی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که به هیچ رفتار، کردار و اقدام آمریکا نباید اصالت بدهیم و همیشه فرض را بر فریب کاری و دسیسه کاری از سوی آنها می‌دانیم ولی نقاط قوت و ضعف خود را نیز باید آگاه باشیم.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد دوگانه میان دیپلماسی و میدان گفت: این دو هرگز از هم جدا نیستند بلکه مکمل هم هستند، هدف اصلی ان‌ها ایجاد شکاف داخلی است، اینکه مدام تبلیغ می‌کنند در ایران شکاف داخلی وجود دارد آرزوی آنهاست ولی واقعیت ندارد، هم نیرو‌های نظامی ما کار خودشان را خوب بلد هستند و دستگاه دیپلماسی نیز به عنوان مکمل آگاهی دارند همه مباحث تحت تدابیر رهبر معظم انقلاب دنبال می‌شود.

بقایی یادآورشد: کشور ایران بیش از ۴۰ سال تحت تحریم و فشار بود، در جنگ ۱۲ روزه به ما آسیب زدند، در جنگ چهل روزه رهبر انقلاب، فرماندهان و مسئولان ارشد را شهید کردند، هر کدام از این حوادث می‌توانست یک کشور را با چالش مواجه کند، ولی به دلیل دوراندیشی‌های رهبر شهید انقلاب و شخصیت‌هایی مانند سردار سلیمانی، کشور ما محکم ایستاد، واقعیت این است که همه انباشت‌های دینی، تمدنی و تاریخی ایران به کمک ما آمد و باید شکرگزار باشیم.

وی با اشاره به موضوع مذاکرات نیز گفت: بر اساس معادلات جنگ و ظهور توانمندی‌های نظامی و میدانی ایران و ناکامی دشمنان در رسیدن به اهداف خود تصمیم بر این شد که با شکل و شمایل جدید برای مذاکرات تصمیم گیری کنیم و گفت‌و‌گو‌ها در پاکستان انجام شده و نتایج مباحث به تهران منعکس شد و مقرر شد در مورد مسائل هسته‌ای فعلا ورود نکنیم.

بقایی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته ما در موضوعات هسته‌ای متمرکز بودیم و در میان مذاکرات دوبار هم حمله نظامی صورت گرفت، در ارتباط با رفع تحریم‌ها هم صداقتی در آنها نمی‌بینیم به همین دلیل اکنون صورت مساله تغییر کرده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه از جامعه نخبگانی و سیاسیون خواست تحت تاثیر تبلیغات کاذب طرف مقابل قرار نگیرند، گفت: در حقیقت طرف مقابل ما یک شومن است و در رسانه‌ها حرف‌هایی را مطرح می‌کند که عاری از حقیقت است ولی گاهی فعالان رسانه‌ای و سیاسی ما دچار اشتباه می‌کند وگاهی هم ما را در مقابل هم قرار می‌دهد، باید مراقب باشیم.

منبع: ایرنا