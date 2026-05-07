سخنگوی وزارت خارجه گفت: هنوز ایران به جمع‌بندی نرسیده و پاسخی به طرف آمریکایی داده نشده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی وزارت خارجه با بیان اینکه ایران در حال بررسی پیام‌ها با میانجیگری طرف پاکستانی است، گفت: هنوز ایران به جمع‌بندی نرسیده و پاسخی به طرف آمریکایی داده نشده است.

بقایی ادامه داد: وزارت امور خارجه همیشه تلاش کرده است در تعامل مستمر با نخبگان و علما حوزه و دانشگاه در قم از این ظرفیت ها بیشترین استفاده را برای پیشبرد دیپلماسی کشور کند‌.

سخنگوی وزارت خارجه افزود: امروز دیدارهای خوبی داشتم، خدمت حضرت آیت الله مکارم رسیدم و از رهنمودهای ایشان درباره موضوعات مرتبط با دیپلماسی و سیاست خارجه استفاده کردم. جلسات خیلی خوبی با جمعی از علما و فضلای حوزه و پژوهشگران مباحث مرتبط با سیاست خارجی، حقوق بین الملل و روابط بین الملل داشتیم.

بقایی گفت:مهم‌ترین موضوع روز سیاست خارجه بحث جنگ، آتش بس، تلاش‌ها برای خاتمه جنگ و برقراری صلح و ثبات در منطقه است. آخرین گفت‌و‌گو‌هایی که داشتیم با طرف پاکستانی متمرکز بر طرح پیشنهادی ایران موسوم به طرح ۱۴ بندی است که به طرف آمریکایی از سوی پاکستان منعکس شد. دیدگاه آنها مطرح  و متقابلا ما آن طرح را در دست بررسی داریم.

نباید به هیچ رفتار، کردار و اقدام آمریکا اصالت بدهیم

 بقایی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که به هیچ رفتار، کردار و اقدام آمریکا نباید اصالت بدهیم و همیشه فرض را بر فریب کاری و دسیسه کاری از سوی آنها می‌دانیم ولی نقاط قوت و ضعف خود را نیز باید آگاه باشیم.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد دوگانه میان دیپلماسی و میدان گفت: این دو هرگز از هم جدا نیستند بلکه مکمل هم هستند، هدف اصلی ان‌ها ایجاد شکاف داخلی است، اینکه مدام تبلیغ می‌کنند در ایران شکاف داخلی وجود دارد آرزوی آنهاست ولی واقعیت ندارد، هم نیرو‌های نظامی ما کار خودشان را خوب بلد هستند و دستگاه دیپلماسی نیز به عنوان مکمل آگاهی دارند همه مباحث تحت تدابیر رهبر معظم انقلاب دنبال می‌شود.

 بقایی یادآورشد: کشور ایران بیش از ۴۰ سال تحت تحریم و فشار بود، در جنگ ۱۲ روزه به ما آسیب زدند، در جنگ چهل روزه رهبر انقلاب، فرماندهان و مسئولان ارشد را شهید کردند، هر کدام از این حوادث می‌توانست یک کشور را با چالش مواجه کند، ولی به دلیل دوراندیشی‌های رهبر شهید انقلاب و شخصیت‌هایی مانند سردار سلیمانی، کشور ما محکم ایستاد، واقعیت این است که همه انباشت‌های دینی، تمدنی و تاریخی ایران به کمک ما آمد و باید شکرگزار باشیم.

وی با اشاره به موضوع مذاکرات نیز گفت: بر اساس معادلات جنگ و ظهور توانمندی‌های نظامی و میدانی ایران و ناکامی دشمنان در رسیدن به اهداف خود تصمیم بر این شد که با شکل و شمایل جدید برای مذاکرات تصمیم گیری کنیم و گفت‌و‌گو‌ها در پاکستان انجام شده و نتایج مباحث به تهران منعکس شد و مقرر شد در مورد مسائل هسته‌ای فعلا ورود نکنیم.

بقایی خاطرنشان کرد: در یک سال گذشته ما در موضوعات هسته‌ای متمرکز بودیم و در میان مذاکرات دوبار هم حمله نظامی صورت گرفت، در ارتباط با رفع تحریم‌ها هم صداقتی در آنها نمی‌بینیم به همین دلیل اکنون صورت مساله تغییر کرده است.

 سخنگوی وزارت امور خارجه از جامعه نخبگانی و سیاسیون خواست تحت تاثیر تبلیغات کاذب طرف مقابل قرار نگیرند، گفت: در حقیقت طرف مقابل ما یک شومن است و در رسانه‌ها حرف‌هایی را مطرح می‌کند که عاری از حقیقت است ولی گاهی فعالان رسانه‌ای و سیاسی ما دچار اشتباه می‌کند وگاهی هم ما را در مقابل هم قرار می‌دهد، باید مراقب باشیم.

 

منبع: ایرنا

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۰۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آنقدر ترسو نباشید
همه رو کشتند باز دنباله مذاکراتی
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۰:۰۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بس کنید این بازی منفعلانه را ! با دشمنی ، که موجودیت شما را ، قبول ندارد و رهبرتان را ، ترور کرده ، ، چه مذاکره ای ؟! اندکی غیرت و مردانگی داشته باشید و انقدر ذلیل نباشید !!
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یه جا گفتی ،ایران ابرقدرت است،خوشم اومد
همیشه با اقتدار و انقلابی صحبت کن،به عباس هم بگو
۳
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۴۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
در مورد مسائل هسته‌ای فعلا ورود نخواهیم کرد،این فعلا یعنی چی!!! طبق فرمان رهبری اصلا اجازه ورود ندارین
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سوال آمریکا چه کاره است که بخواهد در مورد هسته‌ای ما نظر بده. عضو ان‌پی‌تی هست که نیست. به قوانین بین‌المللی پایبند هست که نیست. خدا هست که نیست. پس چرا ما باید با اونها وارد مذاکره بشیم. احترام به دشمن باعث پررو شدن او میشه. خسته شدیم از ادای دیپلماتیک درآوردن امثال شماها.
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
دارند به کشتی ها و بنادر ما حمله میکنند بعد دم از مذاکره میزنید؟؟ باز دم نیروهای نظامی گرم که پاسخ میدهند
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
این چه آتش‌بسی است که هر وقت بخواهند به ما حمله کنند و دست ما را در پاسخ کوتاه کنند. واقعا شرم‌آوره. بزنید پدرشون رو دربیارید.
۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۲۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر دیپلماسی
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۴:۱۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
به ترامپ اعتماد نداریم

اما جنگ هم‌عواقبی دارد حتما بهتر بوددهمان موقع وسط جنگ که پیروز میدان بودید مذاکره میکردید امتیاز وداتمام جنگ‌،،جنگ طولانی هم برای مردم امریکا ،هم ملت ایران ،هم ملت عربی اطراف ،بار روانی دارد
۱
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خوش خیال! حمله کرد.
۱
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بررسی میکنیم یعنی زجرکش کردن ترامپ
۴
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خیلی پرتی از ماجراها
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۱۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
عمو زدنمون توافق چیه؟
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فعلا ورود نکرده ایم یعنی بعدا ورود می کنید برنامه هسته ای به هیچ وجه قابل مصالحه و معامله نیست.
۴
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنتو وصل کنید
۰
۳
پاسخ دادن
