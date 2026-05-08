معاون سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با راه‌اندازی سامانه جدید برای پیگیری استرداد بلیت‌ها در پیام‌رسان داخلی روند رسیدگی به شکایات مسافران تسهیل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری-  حمیدرضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به شرایط ناشی از آنچه «جنگ تحمیلی سوم» خواند، گفت: از ابتدای این شرایط، دغدغه اول ما ایمنی پروازها و به خطر نیفتادن مردم بود. بلافاصله همکاران ما در سازمان، موضوع حقوق مسافر را دنبال کرده و بر بازگشت وجوه بلیت‌های استردادی به مردم متمرکز شدند.

صانعی با بیان اینکه تعداد بلیت‌های فروخته‌شده در این ایام بالغ بر یک میلیون بلیت تخمین زده می‌شود، افزود: تعداد زیادی از این بلیت‌ها به مردم عودت داده شده است، اما ما یک نهاد نظارتی هستیم و دستگاه‌های اجرایی با مشکلاتی مواجه‌اند و آمارهای مختلفی به ما ارائه می‌شود.

وی با اشاره به سابقه پیگیری‌های سازمان متبوعش در این زمینه، خاطرنشان کرد: همیشه در سایت سازمان هواپیمایی کشوری، بخشی تحت عنوان «حقوق مسافر» وجود داشته که مردم می‌توانستند شکایات خود را در آنجا ثبت کنند.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری از ابتکار جدید این سازمان برای تسهیل فرآیند رسیدگی به شکایات خبر داد و تصریح کرد: ما در پیام‌رسان بله، یک بازوی رباتیک تعریف کرده‌ایم که در واقع همان اطلاعات بخش حقوق مسافر سایت سازمان را ارائه می‌دهد. مردم در این سامانه می‌توانند بسیار راحت‌تر، در صورت عدم دستیابی به نتیجه، درخواست خود را ثبت کنند و همکاران ما پیگیری خواهند کرد تا مردم به حقوق خود برسند.

صانعی در توضیح نحوه کار این سامانه جدید گفت: مردم اطلاعاتی مانند تاریخ بلیت، کد ملی، شماره بلیت و نام شرکت هواپیمایی را وارد می‌کنند تا ما صرفاً بر وجوه بلیت متمرکز شویم. هرگونه نشانه‌ای از بلیتی که عودت نشده باشد، رصد می‌شود و مشخص می‌گردد که در چه زمانی و تا چه درصدی به نتیجه می‌رسد.

برچسب ها: حمل‌ونقل ، بلیت هواپیما
خبرهای مرتبط
تعداد پرواز‌های بین الملی به ۵۳۴ پرواز رسید/ استانبول همچنان در راس پرواز‌های بین الملی+ جدول
دیدار امیر سیاری یا رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
فرودگاه مهرآباد جان دوباره گرفت/ انجام ۳۷۰ پرواز در یک هفته
تعدادی از فرودگاه‌های کشور عملیاتی شدند
سامانه ثبت و ارزیابی خسارات جنگ رمضان ویژه حمل‌ونقل هوایی راه‌اندازی شد
مسافران همچنان در پی بازگشت وجوه بلیت‌های پرواز‌های لغو شده پس از جنگ تحمیلی سوم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۳۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
آخه چرا شکایت یعنی این شرکتها آنقدر بزرگ شده اند اموال مردم را درداخل ایران بر نمی گردانند فوری ازحسابهایشان اموال مردم برداشت شود
۰
۴
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۱ اردیبهشت
تولیدوصادرات نفت کاهش نداشته است/ اهل فن به ادعای انفجار چاه‌های نفت می‌خندند
قیمت آگهی‌های خودرو در سایت‌ها صرفا نمایشی است/ خودروسازان افزایش قیمت چندانی در محصولات خود اعمال نکرده‌اند
مصرف آب تهران به ۲ میلیون و ۹۳۵ هزار مترمکعب رسید+ فیلم
جلسات مستمر با خودروسازان برای کنترل قیمت‌ها/ سودجویان در کف بازار از جو روانی سوءاستفاده می‌کنند+فیلم
تابستان امسال افت فشار آب خواهیم داشت؟+ فیلم
شاهد ورود پول به بازار سرمایه بودیم
کشور وارد دوره ترسالی نشده است/ مسئله آب باید محلی مدیریت شود
هیچ‌گونه تخلفی ازجمله احتکار یا گران‌فروشی بدون ضابطه قابل توجیه نیست
آخرین اخبار
وزیر صمت: دشمنان نتوانستند مسیر پیشرفت ایران را متوقف کنند
تخصیص ۶۰ همت منابع برای جبران خسارت‌های جنگ تحمیلی+ فیلم
سامانه جدید بارشی در راه است
هیچ تصمیمی درباره قیمت بنزین گرفته نشده است+ فیلم
بانک مرکزی: ابلاغیه اخیر ارزی صرفاً تبیین نرخ محاسبات بوده است
شاهد ورود پول به بازار سرمایه بودیم
بازار مسکن درگیر رکود تورمی است
نظام حکمرانی کشور، اعتقاد واقعی به مدیریت بحران وجود ندارد
افزایش تاب‌آوری کشور نیازمند سرمایه‌گذاری در حوزه پیشگیری است
قیمت خودرو در بازار آزاد دوشنبه ۲۱ اردیبهشت
تولیدوصادرات نفت کاهش نداشته است/ اهل فن به ادعای انفجار چاه‌های نفت می‌خندند
ادارات شهر تهران ملزم به کاهش ۳۰ درصدی مصرف برق شدند
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵
مصرف آب تهران به ۲ میلیون و ۹۳۵ هزار مترمکعب رسید+ فیلم
جلسات مستمر با خودروسازان برای کنترل قیمت‌ها/ سودجویان در کف بازار از جو روانی سوءاستفاده می‌کنند+فیلم
قیمت آگهی‌های خودرو در سایت‌ها صرفا نمایشی است/ خودروسازان افزایش قیمت چندانی در محصولات خود اعمال نکرده‌اند
هیچ‌گونه تخلفی ازجمله احتکار یا گران‌فروشی بدون ضابطه قابل توجیه نیست
کشور وارد دوره ترسالی نشده است/ مسئله آب باید محلی مدیریت شود
صدور بیش از ۲ هزار گواهینامه دریانوردی از ابتدای جنگ رمضان در هرمزگان
تابستان امسال افت فشار آب خواهیم داشت؟+ فیلم
تسهیل واردات کالا از طریق مرز‌های زمینی/  با افزایش واردات، موج هیجانی قیمت‌ها فروکش می‌کند  
اعلام شرایط فروش ۴ محصول سایپا
هیئت وزیران، اختیارات استان‌های مرزی را به استاندار تهران هم واگذار کرد
تعداد پرواز‌های بین الملی به ۵۳۴ پرواز رسید/ استانبول همچنان در راس پرواز‌های بین الملی+ جدول
واحدهای تولیدی می‌توانند بدون ثبت‌سفارش، مواد اولیه وارد کنند+ فیلم
جزئیات تعويض رایگان موتور کولرهای آبی معمولی/ سهم ۳۵ درصدی وسایل سرمایشی در مصرف برق تابستان
کاهنده‌های مصرف علیه اسراف؛ نسخه کم‌هزینه برای بحران بزرگ آب
هشدار خروج گندم از چرخه خرید تضمینی به دولت
دیدار امیر سیاری یا رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
ثبت بیش از ۲۰ همت پرونده در حوزه تخلف و گران فروشی بعد از جنگ تحمیلی سوم+ فیلم