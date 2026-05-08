باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- حمیدرضا صانعی، معاون سازمان هواپیمایی کشوری، با اشاره به شرایط ناشی از آنچه «جنگ تحمیلی سوم» خواند، گفت: از ابتدای این شرایط، دغدغه اول ما ایمنی پروازها و به خطر نیفتادن مردم بود. بلافاصله همکاران ما در سازمان، موضوع حقوق مسافر را دنبال کرده و بر بازگشت وجوه بلیت‌های استردادی به مردم متمرکز شدند.

صانعی با بیان اینکه تعداد بلیت‌های فروخته‌شده در این ایام بالغ بر یک میلیون بلیت تخمین زده می‌شود، افزود: تعداد زیادی از این بلیت‌ها به مردم عودت داده شده است، اما ما یک نهاد نظارتی هستیم و دستگاه‌های اجرایی با مشکلاتی مواجه‌اند و آمارهای مختلفی به ما ارائه می‌شود.

وی با اشاره به سابقه پیگیری‌های سازمان متبوعش در این زمینه، خاطرنشان کرد: همیشه در سایت سازمان هواپیمایی کشوری، بخشی تحت عنوان «حقوق مسافر» وجود داشته که مردم می‌توانستند شکایات خود را در آنجا ثبت کنند.

معاون سازمان هواپیمایی کشوری از ابتکار جدید این سازمان برای تسهیل فرآیند رسیدگی به شکایات خبر داد و تصریح کرد: ما در پیام‌رسان بله، یک بازوی رباتیک تعریف کرده‌ایم که در واقع همان اطلاعات بخش حقوق مسافر سایت سازمان را ارائه می‌دهد. مردم در این سامانه می‌توانند بسیار راحت‌تر، در صورت عدم دستیابی به نتیجه، درخواست خود را ثبت کنند و همکاران ما پیگیری خواهند کرد تا مردم به حقوق خود برسند.

صانعی در توضیح نحوه کار این سامانه جدید گفت: مردم اطلاعاتی مانند تاریخ بلیت، کد ملی، شماره بلیت و نام شرکت هواپیمایی را وارد می‌کنند تا ما صرفاً بر وجوه بلیت متمرکز شویم. هرگونه نشانه‌ای از بلیتی که عودت نشده باشد، رصد می‌شود و مشخص می‌گردد که در چه زمانی و تا چه درصدی به نتیجه می‌رسد.