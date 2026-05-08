معاون سازمان راهداری گفت:در حال حاضر حدود ۳۴۰ هزار پل آبرو و ۴۰۰ دستگاه تونل در کشور تحت پوشش سازمان راهداری قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- عباس شکوری معاون دفتر نگهداری رویه و ابنیه سازمان راهداری در برنامه رادیو اقتصاد با اشاره به وظیفه این سازمان در نگهداری و ایمن‌سازی شبکه راه‌های برون‌شهری کشور اظهار داشت: پل‌ها، تونل‌ها و دیوارهای حائل از اجزای اصلی این راه‌ها به شمار می‌روند که ایمن‌سازی آنها نقشی کلیدی در پایداری ترددها دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ۳۴۰ هزار پل آبرو و ۴۰۰ دستگاه تونل در کشور تحت پوشش سازمان راهداری قرار دارد، افزود: با توجه به تنوع اقلیمی و آب‌وهوایی فوق‌العاده بالا در ایران، ابنیه فنی راه‌ها در شرایط بسیار متفاوتی قرار دارند و برای افزایش پایداری این سازه‌ها نیاز به استفاده از تکنولوژی‌ها و روش‌های نوین احساس می‌شود.

شکوری یکی از این روش‌ها را استفاده از آرماتورهای پلیمری (FRP) دانست و تصریح کرد: خوشبختانه تولید این محصول در داخل کشور انجام می‌شود، دانش طراحی آن بومی‌سازی شده و تجهیزات آزمایشگاهی لازم نیز در کشور وجود دارد.

معاون سازمان راهداری با اشاره به چالش‌های روش‌های متداول پیشین گفت: در گذشته، خوردگی آرماتورهای فلزی به دلیل رطوبت و خاک‌های شور، یکی از مشکلات جدی بود، اما آرماتورهای پلیمری این معضل را حل کرده‌اند. این نوع آرماتورها عمر بالای صد سال دارند و مشکل زنگ‌زدگی در آنها به وجود نمی‌آید. ما در حال گسترش استفاده از این راهکارها در ابنیه فنی راه‌های کشور هستیم.

شکوری در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر همکاری نزدیک سازمان راهداری با دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان در سال‌های گذشته گفت: ما همواره سعی کرده‌ایم از ظرفیت علمی مراکز دانشگاهی برای حل مسائل موجود استفاده کنیم. از این رو، از تمام شرکت‌های دانش‌بنیان و مجامع دانشگاهی که ایده‌های نوینی در این زمینه دارند، دعوت به همکاری می‌کنم و از ارائه راهکارهای جدید استقبال خواهیم کرد.

