باشگاه خبرنگاران جوان - مرحله مقدماتی مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی زیر ۱۸ سال آسیا از روز چهارشنبه ۱۶ اردیبهشت‌ماه در شهر تاشکند آغاز شده است.

تیم ب ایران (سیدسینا آل‌یاسین و وهاب اونق) که در گروه هشتم با تیم‌های ازبکستان، قزاقستان و سنگاپور هم‌گروه است، امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت‌ماه دومین دیدار خود را برگزار کرد.

تیم کشورمان در این مسابقه با نتیجه دو بر صفر از سد نماینده میزبان گذشت. آل‌یاسین و اونق در دو ست این دیدار با امتیازات ۲۱ بر ۶ و ۲۱ بر ۹ ازبکستان را شکست دادند و نخستین برد خود را در این رقابت‌ها ثبت کردند.

ایران ب فردا (جمعه ۱۸ اردیبهشت‌ماه) از ساعت ۱۴:۳۰ به وقت تهران در سومین دیدار مرحله مقدماتی به مصاف سنگاپور خواهد رفت.

علیرضا داودی به عنوان سرپرست و صابر هوشمند به عنوان سرمربی، تیم‌های ملی والیبال ساحلی زیر ۱۸ سال ایران را در این رقابت‌ها همراهی می‌کنند.