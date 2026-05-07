مرتس با اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد جهانی و مشکلات ساختاری داخلی تائید کرد که دولت نمی‌تواند تمامی هزینه‌های ناشی از نوسانات بازار را پوشش دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، امروز پنجشنبه اظهار داشت که آلمان قادر به محافظت از شهروندان و شرکت‌های خود در برابر تمامی نوسانات بازار نیست.

مرتس در اظهاراتی مطبوعاتی افزود: «دولت (آلمان) نمی‌تواند از شهروندان یا شرکت‌ها در برابر تمامی نوسانات بازار محافظت کند.»

پیش از این، صدراعظم آلمان تصریح کرده بود که این کشور با تغییرات خطرناکی در جهان و مشکلات ساختاری انباشته‌شده در داخل مواجه است که در مجموع یک «نقطه عطف تاریخی» را شکل می‌دهند؛ وی همچنین خواستار درک متقابل و صبوری در فرآیند اصلاحاتی شد که دولت آلمان در حال انجام آن است.

نتایج مطالعه‌ای که پیش‌تر توسط موسسه «یوگاو» (YouGov) انجام شده بود، نشان داد که ۷۴ درصد از شهروندان آلمانی دیدگاهی منفی نسبت به مرتس دارند.

بر اساس این مطالعه، تعداد شهروندان آلمانی که دیدگاه مثبتی به مرتس دارند، در مقایسه با ماه مارس ۴ درصد کاهش یافته، در حالی که تعداد کسانی که دیدگاه منفی دارند، ۵ درصد افزایش یافته است.

منبع: اسپوتنیک

برچسب ها: صدراعظم آلمان ، نوسانات بازار
خبرهای مرتبط
مرتس: تعرفه‌های ترامپ کل اروپا را هدف گرفته است
حمله وزیر دارایی آلمان به تصمیمات غیرمسئولانه ترامپ
سرخوردگی آمریکا از موضع ناتو در قبال جنگ با ایران
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
۲ماه تنگه هرمز رو مدیریت کردیم کل اقتصاد دنیا متاثر شد شما تصور کنید که ما چه مسوولین بی کفایتی داشتیم که تو ۴۷ سال رو گنج بودیم و در رنج زندگی کردیم و پولمون شده بی ارزش ترین پول دنیا
۰
۱
پاسخ دادن
سفر عراقچی به مسکو و آغاز فصل جدیدی از همکاری ایران و روسیه
کیش‌مات آمریکا در ایران
افشاگری درباره پایگاه اسرائیلی در عراق زیر سایه خیانت آمریکا
اموال بشار اسد و برادرش در سوريه توقيف شد
کره‌ جنوبی ادعای واهی ترامپ درباره ایران را رد کرد
استارمر: انگلیس وارد جنگ با ایران نمى شود
انگلیس ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد
روسيه درخواست هسته‌ای‌ آمريكا از ايران را خلاف ان‌پی‌تی توصیف کرد
اعتراف تازه ترامپ به ارسال سلاح برای گروه‌های ضد ایرانی در اقلیم کردستان
مخالفت روسیه با تحویل بشار اسد به الجولانی
آخرین اخبار
وزارت خزانه‌داری آمریکا تحریم‌های تازه مرتبط با ایران وضع کرد
حضور سنگین آمریکا بن‌گوریون را مختل کرده است
بحران در حزب کارگر انگلیس؛ ۵۰ نماینده خواهان کناره‌گیری استارمر شدند
رودریگز: ونزوئلا ایالت ۵۱ آمریکا نخواهد شد
آسوشیتدپرس: مطالبه غرامت جنگی ایران، ترامپ را عصبانی کرده است
شبکه ۱۳ اسرائیل: «نوار امنیتی» در برابر پهپادهای انتحاری حزب‌الله مانع نیست
کایا کالاس: اتحادیه اروپا تجربه مذاکرات هسته‌ای با ایران را به میدان می‌آورد
هشدار نعیم قاسم: مذاکره مستقیم با اسرائیل «سراب» است
اعتراف تازه ترامپ به ارسال سلاح برای گروه‌های ضد ایرانی در اقلیم کردستان
کالیفرنیا در آتش قیمت‌های سرسام‌آور بنزین
کیش‌مات آمریکا در ایران
نخست‌وزیر پیشین قطر: ایران پس از جنگ قوی‌تر خواهد شد
وزارت بهداشت لبنان: آمار شهدا به ۲۸۶۹ رسید
اولیانوف: چرا ایران باید خواسته آمریکا درباره غنی‌سازی را بپذیرد؟
اتحادیه اروپا سازمان‌های شهرک‌نشین صهیونیست را تحریم کرد
انگلیس ۱۲ فرد و نهاد مرتبط با ایران را تحریم کرد
فرانسه: عملیات ما در تنگه هرمز «هرگز تهاجمی نبوده»
دبیرکل سازمان ملل: هرگونه ازسرگیری درگیری‌ها پیامدهای وحشتناک دارد
ابوعبیده: اثر چاقوی جوانان فلسطینی همسنگ موشک است
گسترش همکاری آلمان با اوکراین برای تولید تسلیحات پیشرفته و دوربرد
واکنش تند چین به تحریم شرکت‌های متهم به همکاری با ایران
لغو بیش از ٩٠٠ پرواز در کره جنوبى در پى افزایش قیمت سوخت
اتحاديه اروپا به تعليق روابط اقتصادی و تجاری با دمشق پايان داد
مخالفت روسیه با تحویل بشار اسد به الجولانی
استارمر: انگلیس وارد جنگ با ایران نمى شود
افشاگری درباره پایگاه اسرائیلی در عراق زیر سایه خیانت آمریکا
کره‌ جنوبی ادعای واهی ترامپ درباره ایران را رد کرد
انگلیس تحریم هاى جدیدى علیه روسیه اعلام کرد
رژیم اسرائیل به واقعیت معادلات با حزب‌الله بازگشته است
اموال بشار اسد و برادرش در سوريه توقيف شد