باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، امروز پنجشنبه اظهار داشت که آلمان قادر به محافظت از شهروندان و شرکت‌های خود در برابر تمامی نوسانات بازار نیست.

مرتس در اظهاراتی مطبوعاتی افزود: «دولت (آلمان) نمی‌تواند از شهروندان یا شرکت‌ها در برابر تمامی نوسانات بازار محافظت کند.»

پیش از این، صدراعظم آلمان تصریح کرده بود که این کشور با تغییرات خطرناکی در جهان و مشکلات ساختاری انباشته‌شده در داخل مواجه است که در مجموع یک «نقطه عطف تاریخی» را شکل می‌دهند؛ وی همچنین خواستار درک متقابل و صبوری در فرآیند اصلاحاتی شد که دولت آلمان در حال انجام آن است.

نتایج مطالعه‌ای که پیش‌تر توسط موسسه «یوگاو» (YouGov) انجام شده بود، نشان داد که ۷۴ درصد از شهروندان آلمانی دیدگاهی منفی نسبت به مرتس دارند.

بر اساس این مطالعه، تعداد شهروندان آلمانی که دیدگاه مثبتی به مرتس دارند، در مقایسه با ماه مارس ۴ درصد کاهش یافته، در حالی که تعداد کسانی که دیدگاه منفی دارند، ۵ درصد افزایش یافته است.

منبع: اسپوتنیک