مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت:ترافیک سنگین در محور چالوس (جنوب به شمال) محدوده مرزن‌آباد و (شمال به جنوب) محدوده میانگ، همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های شهر رودهن و سه‌راهی چالو و در مسیر شمال به جنوب محدوده بایجان و پیست آبعلی گزارش شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در اکثر محورهای مواصلاتی منتهی به پایتخت و مسیرهای شمالی کشور خبر داد .

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها، اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین در محدوده شهریار جهان‌نما تا استاندارد و مهرآباد تا کمالشهر سنگین است. همچنین در مسیر برگشت آزادراه قزوین - کرج - تهران نیز شاهد ترافیک سنگین از پلیس‌راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و از پل فردیس تا پل کلایک هستیم.

محرابی‌نیا افزود: آزادراه ساوه - تهران در محدوده عوارضی تهران، محور تهران - شهریار در برخی مقاطع و بزرگراه تهران - ورامین در محدوده قلعه نو نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی تصریح کرد: ترافیک سنگین در محور چالوس (جنوب به شمال) محدوده مرزن‌آباد و (شمال به جنوب) محدوده میانگ، همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های شهر رودهن و سه‌راهی چالو و در مسیر شمال به جنوب محدوده بایجان و پیست آبعلی گزارش شده است.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور فیروزکوه (رفت و برگشت) در محدوده شهر دماوند، محور قدیم تهران - بومهن در تقاطع اتوبان شهید بابایی، پیچ‌های جانجرو و محدوده شهر بومهن و همچنین آزادراه تهران - پردیس در ابتدای این آزادراه نیز دارای ترافیک سنگین هستند.

محرابی‌نیا با اشاره به اینکه بارش باران در برخی محورهای استان مازندران و به‌طور خاص در محور هراز گزارش شده است، خاطرنشان کرد: سایر محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران - شمال و قزوین - رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت دارای تردد روان هستند.

 

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک
خبرهای مرتبط
ترافیک در محور‌های چالوس و هراز و فیروزکوه سنگین است
مسافران همچنان در پی بازگشت وجوه بلیت‌های پرواز‌های لغو شده پس از جنگ تحمیلی سوم
تعدادی از فرودگاه‌های کشور عملیاتی شدند
سامانه ثبت و ارزیابی خسارات جنگ رمضان ویژه حمل‌ونقل هوایی راه‌اندازی شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
آخرین اخبار
کاهش نسبی دما در نواحی شرق و شمال شرق کشور
وزیر جهادکشاورزی: قیمت ۱۰ قلم کالای اساسی بررسی می‌شود
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین-کرج و محورهای چالوس و هراز
پرداخت خسارت سریع به خودرو‌های آسیب‌دیده در جنگ
در داخل کشور مجموعا یک‌هزار و ۵۳۴ مگاوات برق وارد مدار شد/ رونمایی از شارژر ۶۰۰ کیلوواتی خودرو برقی ساخت داخل
ضرورت توزیع یارانه بصورت عادلانه به بخش کشاورزی
در حمایت از تولید به صورت جزیره‌ای عمل می‌شود + فیلم
الزام مناطق آزاد به تدوین جداول تعرفه و ارتقاء سامانه‌های یکپارچه اقتصادی
بانک‌ها می‌توانند نقش اساسی در اقتصاد کشور داشته باشند/ ۵۰ میلیارد دلار ارز در منازل
کمبودی در کالاهای اساسی وجود ندارد
دولت و مجلس بیش از ۵۰۰ همت بودجه برای خرید گندم اختصاص داده‌اند
قیمت گذاری سبوس از حالت توافقی خارج شد
تسریع در واگذاری اراضی به متقاضیان مسکن
قیمت خودرو در بازار آزاد شنبه ۱۹ اردیبهشت
هدایت نقدینگی کشور به سمت تولید در صنایع کشور
۱۵هزار فروشگاه‌ زنجیره‌ای موظف به عرضه کالابرگ هستند/عرضه نایلکس به صورت رایگان و بر اساس نیاز مشتری
مسئولیت رفع نقص خودرو‌های مونتاژی بر عهده عرضه‌کننده است
پیشنهاد افزایش قیمت روغن خوراکی رد شد
تدوین سیاست‌های حمایتی دولت و شهرداری برای واحدهای مسکونی خسارت دیده تهران
اعزام ۱۰۵ هیات تجاری به خارج از کشور
نامگذاری آزادراه «حرم تا حرم» به نام آیت‌الله خامنه‌ای
۳۷۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی به مدار تولید بازگشت
فرصت ذخیره سازی ۱.۵ میلیون تن ذرت و ۱۲۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی
کمبودی در توزیع روغن و شکر نداریم/حبوبات ارزان شد
وزارت جهاد کشاورزی درباره کشت فراسرزمینی توضیح داد
میزان برق تحویلی به مشترکین انرژی‌بر از سال گذشته فراتر رفت
جریمه دیرکرد تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان در تمام شبکه بانکی بخشیده شد
پرداخت خسارت به خودرو‌های فاقد بیمه بدنه در جنگ رمضان بزودی
نرخ انواع ارز در ۱۹ اردیبهشت در مرکز مبادله ایران مشخص شد+ جزئیات
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۵