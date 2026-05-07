باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری- ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از ترافیک سنگین در اکثر محورهای مواصلاتی منتهی به پایتخت و مسیرهای شمالی کشور خبر داد .

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور با اشاره به آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها، اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک در آزادراه تهران - کرج - قزوین در محدوده شهریار جهان‌نما تا استاندارد و مهرآباد تا کمالشهر سنگین است. همچنین در مسیر برگشت آزادراه قزوین - کرج - تهران نیز شاهد ترافیک سنگین از پلیس‌راه مهرشهر تا امامزاده طاهر و از پل فردیس تا پل کلایک هستیم.

محرابی‌نیا افزود: آزادراه ساوه - تهران در محدوده عوارضی تهران، محور تهران - شهریار در برخی مقاطع و بزرگراه تهران - ورامین در محدوده قلعه نو نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند.

وی درباره وضعیت ترافیکی محورهای شمالی تصریح کرد: ترافیک سنگین در محور چالوس (جنوب به شمال) محدوده مرزن‌آباد و (شمال به جنوب) محدوده میانگ، همچنین در محور هراز در مسیر رفت و برگشت محدوده‌های شهر رودهن و سه‌راهی چالو و در مسیر شمال به جنوب محدوده بایجان و پیست آبعلی گزارش شده است.

به گفته مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، محور فیروزکوه (رفت و برگشت) در محدوده شهر دماوند، محور قدیم تهران - بومهن در تقاطع اتوبان شهید بابایی، پیچ‌های جانجرو و محدوده شهر بومهن و همچنین آزادراه تهران - پردیس در ابتدای این آزادراه نیز دارای ترافیک سنگین هستند.

محرابی‌نیا با اشاره به اینکه بارش باران در برخی محورهای استان مازندران و به‌طور خاص در محور هراز گزارش شده است، خاطرنشان کرد: سایر محورهای شمالی و آزادراه‌های تهران - شمال و قزوین - رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت دارای تردد روان هستند.