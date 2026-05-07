نخست وزیر اسپانیا به خانم آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل به دلیل حمایت از فلسطینیان نشان لیاقت مدنی اعطا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - پدرو سانچز، نخست وزیر اسپانیا به «فرانچسکا آلبانیزی» گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور فلسطین به دلیل حمایت‌های او از غزه طی دو سال نسل‌کشی «نشان لیاقت مدنی» اعطا کرد.

آلبانیزی از منتقدان سرسخت نسل‌کشی رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه بوده و این رژیم را به ارتکاب جنایات جنگی علیه فلسطین متهم کرده است.

او که اصالتا ایتالیایی است، از سال ۱۹۶۷ به عنوان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر فلسطین فعالیت می‌کند. آلبانیزی همچنین جامعه بین‌المللی را به دلیل عدم پیشگیری و مجازات اعمال شکنجه، نسل‌کشی و سایر نقض‌های جدی حقوق بشر مورد انتقاد قرار داده است.

این مقام سازمان ملل همچنین به دلیل اینکه از دیوان بین‌المللی درخواست کرده درباره شرکت‌ها و افراد آمریکایی و اسرائیلی برای نقض فاحش حقوق بشر تحقیق کنند، تحت تحریم دولت آمریکا قرار گرفته است.

شایان ذکر است که سانچز نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین منتقدان جنگ علیه غزه و ایران ظاهر شده و آنها را غیرقانونی توصیف کرده است. او خواستار تحریم تسلیحاتی رژیم صهیونیستی در سراسر اتحادیه اروپا شده، کشور فلسطین را به رسمیت شناخته و استفاده نظامیان آمریکایی از پایگاه‌های اسپانیا برای حمله علیه ایران را رد کرده است.

سانچز همچنین به اتحادیه اروپا نامه نوشته و از آنها خواسته است که تحریم‌های ایالات متحده علیه آلبانیزی را مسدود کنند.

منبع: گاردین