باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی به نقل از منابع آگاه و مقامات ارشد آمریکا فاش کرد که بر اساس جدیدترین تحلیل‌های اطلاعاتی ارائه‌شده به کاخ سفید، جمهوری اسلامی ایران همچنان توانمندی‌های موشکی و دفاعی گسترده‌ای را حفظ کرده و برخلاف تصورات اولیه، تاب‌آوری اقتصادی و نظامی بالایی در برابر فشار‌ها نشان داده است.

یک مقام آمریکایی در گفت‌و‌گو با این روزنامه ادعا کرد که پس از هفته‌ها بمباران متمرکز و سنگین توسط نیرو‌های آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ایران همچنان حدود ۷۵ درصد از پرتابگر‌های متحرک و نزدیک به ۷۰ درصد از ذخایر موشک‌های بالستیک خود را در اختیار دارد.

این گزارش مدعی است که شواهد گویایی از بازگشایی و بازیابی اکثر انبار‌ها و پایگاه‌های زیرزمینی ایران (شهر‌های موشکی) به دست آمده است. به گفته این منابع، نیرو‌های فنی ایران نه تنها موفق به تعمیر برخی موشک‌های آسیب‌دیده شده‌اند، بلکه توانسته‌اند تعدادی از موشک‌های جدید را که در آغاز جنگ در مراحل نهایی تولید بودند، تکمیل و آماده پرتاب کنند.

بخش دیگری از این تحلیل اطلاعاتی که به دولت آمریکا ارائه شده، به توان اقتصادی ایران اختصاص دارد. تحلیلگران به این نتیجه رسیده‌اند که ایران قادر است حداقل ۳ تا ۴ ماه تحت محاصره کامل دوام بیاورد.

یک مقام مسئول در این رابطه اظهار داشت: «اعتقاد ما بر این است که قدرت تحمل ایران در برابر دشواری‌های اقتصادی طولانی‌مدت، بسیار فراتر از برآورد‌های اولیه سازمان سیا (CIA) است.»

واشنگتن‌پست به نقل از این مقامات هشدار داد که ایران نه تنها در اثر این حملات عقب‌نشینی نکرده، بلکه «مصمم‌تر» شده است. ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن است که اعتمادبه‌نفس سران ایران نسبت به توانایی خود برای فرسوده کردن و شکست دادن «اراده سیاسی آمریکا» به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که بحث‌ها در واشنگتن پیرامون اثربخشی کارزار نظامی علیه ایران و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی تداوم این جنگ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بالا گرفته است.

منبع: الجزیره