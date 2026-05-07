روزنامه واشنگتن‌پست فاش کرد که علی‌رغم هفته‌ها حملات هوایی گسترده ایران موفق شده است بخش بزرگ شبکه موشکی و شهر‌های زیرزمینی خود را حفظ کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه واشنگتن‌پست در گزارشی به نقل از منابع آگاه و مقامات ارشد آمریکا فاش کرد که بر اساس جدیدترین تحلیل‌های اطلاعاتی ارائه‌شده به کاخ سفید، جمهوری اسلامی ایران همچنان توانمندی‌های موشکی و دفاعی گسترده‌ای را حفظ کرده و برخلاف تصورات اولیه، تاب‌آوری اقتصادی و نظامی بالایی در برابر فشار‌ها نشان داده است.

یک مقام آمریکایی در گفت‌و‌گو با این روزنامه ادعا کرد که پس از هفته‌ها بمباران متمرکز و سنگین توسط نیرو‌های آمریکا و رژیم تروریستی اسرائیل، ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که ایران همچنان حدود ۷۵ درصد از پرتابگر‌های متحرک و نزدیک به ۷۰ درصد از ذخایر موشک‌های بالستیک خود را در اختیار دارد.

این گزارش مدعی است که شواهد گویایی از بازگشایی و بازیابی اکثر انبار‌ها و پایگاه‌های زیرزمینی ایران (شهر‌های موشکی) به دست آمده است. به گفته این منابع، نیرو‌های فنی ایران نه تنها موفق به تعمیر برخی موشک‌های آسیب‌دیده شده‌اند، بلکه توانسته‌اند تعدادی از موشک‌های جدید را که در آغاز جنگ در مراحل نهایی تولید بودند، تکمیل و آماده پرتاب کنند.

بخش دیگری از این تحلیل اطلاعاتی که به دولت آمریکا ارائه شده، به توان اقتصادی ایران اختصاص دارد. تحلیلگران به این نتیجه رسیده‌اند که ایران قادر است حداقل ۳ تا ۴ ماه تحت محاصره کامل دوام بیاورد.

یک مقام مسئول در این رابطه اظهار داشت: «اعتقاد ما بر این است که قدرت تحمل ایران در برابر دشواری‌های اقتصادی طولانی‌مدت، بسیار فراتر از برآورد‌های اولیه سازمان سیا (CIA) است.»

واشنگتن‌پست به نقل از این مقامات هشدار داد که ایران نه تنها در اثر این حملات عقب‌نشینی نکرده، بلکه «مصمم‌تر» شده است. ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا حاکی از آن است که اعتمادبه‌نفس سران ایران نسبت به توانایی خود برای فرسوده کردن و شکست دادن «اراده سیاسی آمریکا» به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

این گزارش در حالی منتشر می‌شود که بحث‌ها در واشنگتن پیرامون اثربخشی کارزار نظامی علیه ایران و هزینه‌های سیاسی و اقتصادی تداوم این جنگ در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا بالا گرفته است.

منبع: الجزیره

برچسب ها: توان موشکی ایران ، جنگ با ایران ، موشک های ایران
خبرهای مرتبط
مقام لبنانی: هدف تل‌آویو از حمله به بیروت، سنگ‌اندازی در مذاکرات بود
انتشار گمانه‌زنی‌ها از احتمال رسیدن ایران و آمریکا به یک توافق موقت
حمله وزیر دارایی آلمان به تصمیمات غیرمسئولانه ترامپ
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۴۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
داره هندونه زیر بغلتون میزاره گول نخورید
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
دکتر محسن ن
۲۳:۰۸ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
نود درصد توان موشکی ایران حفظ شده و تجربیات جدیدی حاصل شده ،ایران قادر به دفع هر تجاوز رژیم های تروریستی کودک کش صهیونیستی امریکایی است
۱۷
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۶ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
دکترمحسن رضایی با معدل فوق عالی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۴۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ فقط موشک زدن نیست 😓 اقتصاد.. اقتصاد.. اقتصاد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۱ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
کمر ملت زیر بار گرانی و فقر شکسته .
۲
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۳ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
زنده باد مردم ایران. زنده با سپاه و ارتش پرقدرت ایران. زنده باد رهبر صالح امت. طلیعه پیروزی درحال نمایان شدن است
۱
۰
پاسخ دادن
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
آتلانتیک: ترامپ برای پایان دادن به جنگ «دست و پا می‌زند»
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
آخرین اخبار
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
برنى سندرز: دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها دروغ می‌گوید
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»