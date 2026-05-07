دبیر کمیسیون امنیت ملی مجلس از اختصاص نیمی از درآمدهای تنگه هرمز به معیشت مردم خبر داد و ادعای رئیس‌ جمهور آمریکا درباره خروج اورانیوم از ایران را «کاملاً بی‌اساس» دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام سعیدی ۱۷ اردیبهشت در جمع خبرنگاران با اشاره به شکست دشمن در جنگ ترکیبی اخیر، اظهار کرد: دشمن با اهدافی مانند تغییر نظام، تجزیه ایران و توقف توان هسته‌ای و موشکی وارد میدان شد، اما نیروهای مسلح ما در کمتر از یک ساعت، ۱۴ پایگاه از ۱۸ پایگاه دشمن را آتش زدند. حضور میلیونی مردم نیز توطئه ایجاد شکاف اجتماعی را خنثی کرد.

وی افزود: تنگه هرمز که ۲۰ درصد نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، اکنون تحت نظارت انحصاری ایران است و تردد کشتی‌ها ۹۵ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۵۵۰ کشتی برای عبور منتظر مجوز تهران هستند. 

سعیدی گفت: عوارض دریافتی از کشتی‌ها صرف تقویت زیرساخت‌ها و نیروهای مسلح می‌شود و حدود ۵۰ درصد آن مستقیماً به بهبود معیشت مردم اختصاص خواهد یافت. قوانین مربوطه به‌زودی در مجلس تصویب می‌شود.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس با اشاره به بی‌اعتمادی کامل به آمریکا (به دلیل خروج از برجام و ترور شهید حاج قاسم سلیمانی) تأکید کرد: حق غنی‌سازی، رفع کامل تحریم‌ها و آزادسازی اموال کشور خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند.

وی از آغاز خروج نظامیان آمریکایی از منطقه خبر داد و ضمن هشدار به کشورهای حاشیه خلیج فارس اظهار کرد: حضور این نیروها به نفع امنیت آنها نیست.

 سعیدی ادعای ترامپ درباره خروج ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم از ایران را «بلوف سیاسی و دروغ محض» دانست و گفت: هیچ اورانیومی از کشور خارج نشده است.

منبع: ایسنا

برچسب ها: اورانیوم غنی شده ، مذاکرات هسته‌ای
خبرهای مرتبط
سخنگوی سازمان انرژی اتمی:
ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم کشور چهار برابر شد
اعلام آمادگی مسکو برای دریافت اورانیوم غنی‌شده مازاد ایران
آمریکا اولین اورانیوم غنی شده ۹۰ کیلویی را تولید کرد
آیا ایران با پیشنهاد آمریکا برای انتقال اورانیوم غنی‌شده خود به روسیه موافقت می‌کند؟
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۹
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
از برجام چه خبر ؟
یادتونه چه طوری تصویبش کردید ؟
اینم همین طور میشه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
انشاءالله پیروزیم
۷
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سرباز اسلام
۰۸:۳۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام ودرود بر شما
هيچ اورانيومي از كشور خارج نشده است ونبايد خارج شود طرح خروج اورانيوم تلاش براي عبور از خط قرمز ماست امريكاي ملعون كه با جنگ نتواسته است اورانيوم را خارج كند حال مي خواهد انرا در پاي ميز مذاكره از ما بستاند !؟ اگر او ما را تهديد به جنگ مي كند ما هم مي گوييم بجنگ تا بجنگيم
۹
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۳۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا این اورانیوم که میگی جامد است یا مایع و یا گاژ
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۰۷:۱۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
شما از همون هایی هستی که میگفتید یک هفته ای بمب اتم میسازید
حالا ته موفقیتتون اینه که اون 400 کیلو رو ازتون نگیرن
خب بسازید مارو بخاطر این هسته ای همه کار کردید
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۵۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
به خدا اگر یک گرم اورانیوم غنی شده ی ایران را به این همجنسن بازان بدید حالتون نمی کنیم
۱۲
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مذاکره کننده گان حق ندارند خط قرمز های رهبری وملت را مورد معامله قرار بدهند مثل غنی سازی غنی سازی باید NPTباید باشد آنهم مذاکره نمی خواهد تکلیف همه را قانون مشخص کرده دوم خروج اورانیم 60.درصدی هرگز نباید ازایران خارج سوم غرامت ازدشمن چهارم عوارض گرفتن از کشتیهای عبوری هست
۶
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
موقع انتخابات نیست که وعده دروغ بدهید
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یک میلی گرم خارج شه خیانتکاریه ، فرقی هم با اسراییل و امریکا نداره کسی خارج کنه ، تماااااام
۹
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
وای بحالتان اگر در این زمینه تخلفی صورت بگیرد. تحویل اورانیوم خیانت به رهبر شهید و ملت در صحنه ایران است.
۱۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگه راست میگی نشون بده بینم !
۰
۱۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ملیسا
۲۳:۵۲ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
جوجه رو آخر پاییز می‌شمرند!
۰
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
جالبه که اقدام متجاوزانه آمریکا و امارات‌متحده در جنوب ایران، همزمان با پیشنهاد پیش‌نویس قطعنامه آمریکایی و عربی به شورای امنیت سازمان ملل و نشست این شورا هست و نشون میده ...
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۴۵ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
مثل برجام دروغ میگین
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۲۴ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
دروغ میگین
۰
۱۰
پاسخ دادن
۱۲
کلاهبرداری ۱۵ میلیارد ریالی در پوشش فروش آنلاین خودرو
آخرین اخبار
کلاهبرداری ۱۵ میلیارد ریالی در پوشش فروش آنلاین خودرو
قرارگاه عملیاتی تولیدی در کرمان فعال می شود
بسته های تشویقی در انتظارفعالان معدنی واقتصادی استان
کمیته بحران به کمک واحدهای تولیدی استان می آید
پرچم‌هایی که در اختیارآباد قد کشیدند؛ کرمان در خط مقدم ایستادگی
آزادی پسر ۱۲ ساله از چنگال آدم‌ربایان در نرماشیر 