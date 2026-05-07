باشگاه خبرنگاران جوان - بهنام سعیدی ۱۷ اردیبهشت در جمع خبرنگاران با اشاره به شکست دشمن در جنگ ترکیبی اخیر، اظهار کرد: دشمن با اهدافی مانند تغییر نظام، تجزیه ایران و توقف توان هسته‌ای و موشکی وارد میدان شد، اما نیروهای مسلح ما در کمتر از یک ساعت، ۱۴ پایگاه از ۱۸ پایگاه دشمن را آتش زدند. حضور میلیونی مردم نیز توطئه ایجاد شکاف اجتماعی را خنثی کرد.

وی افزود: تنگه هرمز که ۲۰ درصد نفت و گاز جهان از آن عبور می‌کند، اکنون تحت نظارت انحصاری ایران است و تردد کشتی‌ها ۹۵ درصد کاهش یافته است و حدود ۱۵۵۰ کشتی برای عبور منتظر مجوز تهران هستند.

سعیدی گفت: عوارض دریافتی از کشتی‌ها صرف تقویت زیرساخت‌ها و نیروهای مسلح می‌شود و حدود ۵۰ درصد آن مستقیماً به بهبود معیشت مردم اختصاص خواهد یافت. قوانین مربوطه به‌زودی در مجلس تصویب می‌شود.

نماینده جیرفت و عنبرآباد در مجلس با اشاره به بی‌اعتمادی کامل به آمریکا (به دلیل خروج از برجام و ترور شهید حاج قاسم سلیمانی) تأکید کرد: حق غنی‌سازی، رفع کامل تحریم‌ها و آزادسازی اموال کشور خطوط قرمز غیرقابل مذاکره هستند.

وی از آغاز خروج نظامیان آمریکایی از منطقه خبر داد و ضمن هشدار به کشورهای حاشیه خلیج فارس اظهار کرد: حضور این نیروها به نفع امنیت آنها نیست.

سعیدی ادعای ترامپ درباره خروج ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم از ایران را «بلوف سیاسی و دروغ محض» دانست و گفت: هیچ اورانیومی از کشور خارج نشده است.

منبع: ایسنا