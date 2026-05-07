باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی سه روز آینده شاهد بارشهای پراکنده در نواحی شمال غرب و شرق و وزش باد شدید را شاهد هستیم.
وی افزود: کاهش محسوس دما بهویژه در شمال شرق کشور تا ۸ درجه پیشبینی میشود.
او بیان کرد: با وجود هوای دوگانه صبح و بعدازظهر، انتظار میرود بارشهای پراکنده در شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل و همچنین ارتفاعات خراسان شمالی و رضوی و بخشهایی از ارتفاعات کرمان رخ دهد. این الگوی بارشی برای فردا نیز ادامه خواهد داشت.
او بیان کرد: روزجمعه دامنه بارشها گستردهتر میشود و علاوه بر استانهای ذکرشده، مناطقی از لرستان، چهارمحال و بختیاری، شمال خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد نیز شاهد بارشهای پراکنده خواهند بود. ضمن اینکه طی دو تا سه روز آینده، ارتفاعات البرز نیز همچنان با بارش همراه خواهند بود. همچنین ساکنان خراسان شمالی در روز جمعه باید منتظر بارشهای خفیف و پراکنده باشند.
او گفت:برای روز شنبه، تمرکز اصلی بارشها در شمال غرب، شمال شرق و ارتفاعات البرز مرکزی خواهد بود.
وی افزود: فردا وزش باد شدید و موقتی در نواحی غربی، شمال غرب، مناطق مرکزی و دامنههای البرز و زاگرس رخ میدهد؛ بادهایی که احتمال بروز خسارت نیز دارند.
او بیان کرد:روند کاهش دما از فردا تا پسفردا برای نوار شمالی کشور و بهویژه مناطق شمال شرق محسوس خواهد بود و کاهش هفت تا هشت درجهای دما در این نواحی پیشبینی شده است.