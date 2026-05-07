باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی-محمدحسین قلعه‌ای فرماندار بناب گفت: این کار باعث می‌شود اکیپ‌های پزشکی سیار بتوانند به صورت دوره‌ای و منظم به هر منطقه مراجعه کنند و خدمات درمانی را به صورت عادلانه و سریع به عشایر مستقر در ییلاقات ارائه دهند.

وی افزود: برای اجرای دقیق این طرح، ابتدا لیست‌های عشایر کوچک به‌ روز‌رسانی و طبقه‌بندی می‌شوند تا بدانیم دقیقاً چه تعداد نفر در هر منطقه حضور دارند و چه خدماتی نیاز دارند. این شفاف‌سازی، کلید موفقیت در ارائه خدمات بهینه است.

وی بیان کرد:یکی دیگر از محور‌های مهم این جلسه، بررسی وضعیت تأمین و توزیع آرد خام سهمیه‌ای عشایر بود. در این خصوص مقرر شد تا با نظارت دقیق ادارات ذی‌ربط، فرآیند توزیع آرد با سرعت و دقت بیشتری انجام شود تا هیچ عشایری در فصل کوچ با کمبود آرد مواجه نشود

علی سبزیچی مدیرکل امور عشایر استان آذربایجان‌شرقی هم از افزایش دو برابری حجم فعالیت‌های اجرایی در چهار شهرستان جنوبی استان خبر داد و گفت: با فعال‌سازی این نمایندگی، روند خدمات‌رسانی به جامعه عشایری شتاب گرفته است.

وی افزود: با وجود تعیین سهم ارزش افزوده برای هر شهرستان، تلاش شده با افزایش اعتبارات، سطح خدمات به عشایر ارتقا یابد و در همین راستا، حجم عملیات اجرایی در شهرستان‌های بناب، آذرشهر، مراغه و ملکان تقریباً دو برابر شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه راه‌های عشایری اظهار کرد: قرارداد‌های تأمین و بهسازی راه‌های عشایری هفته گذشته منعقد و مناقصه‌های مربوطه برگزار شده است و بر این اساس، تمامی راه‌های ییلاقی بازگشایی و مرمت خواهد شد.

سبزیچی از اجرای طرح توزیع پنل‌های خورشیدی در میان عشایر کوچ‌رو خبر داد و گفت: امسال این پنل‌ها به‌صورت میدانی و در محل استقرار عشایر در ییلاقات توزیع می‌شود و ارائه این خدمت، منوط به ثبت درخواست نخواهد بود.

وی در ادامه با اشاره به توقف صدور پروانه چرا بیان کرد: این موضوع خارج از اختیارات اداره کل امور عشایر است، اما مکاتبات لازم برای ازسرگیری روند صدور این پروانه‌ها انجام شده است.

مدیرکل امور عشایر آذربایجان‌شرقی افزود: مقرر شده فهرست عشایر کوچنده دارای پرونده چرا در اختیار این مجموعه قرار گیرد تا خدمات بر اساس آن طبقه‌بندی شود و در برخی حوزه‌ها از جمله توزیع نهاده و آرد، اولویت با عشایر کوچ‌رو باشد.

وی از پیگیری اجرای طرح کتابخانه سیار عشایری نیز خبر داد و گفت: در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای با اداره کل کتابخانه‌های عمومی استان منعقد شده و پس از طی مراحل قانونی، یک دستگاه کامیون برای ارائه خدمات فرهنگی به مناطق عشایری اختصاص خواهد یافت.

سبزیچی با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات به عشایر ادامه داد: به‌منظور تسهیل دسترسی دستگاه‌های خدمات‌رسان به مناطق عشایری، آمادگی داریم در صورت نیاز، خودرو در اختیار مجموعه‌هایی مانند علوم پزشکی مراغه و شبکه بهداشت بناب قرار دهیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات ارتباطی در مناطق عشایری اشاره کرد و گفت: استقرار دکل‌های ارتباطی در نقاط فاقد آنتن‌دهی تلفن همراه و اینترنت در دستور کار قرار دارد و این موضوع از مصوبات شورای عشایری است که پیگیری می‌شود.

مدیر کل امور عشایر آذربایجان‌شرقی همچنین با اشاره به وضعیت خانه‌های بهداشت سیار عشایری افزود: بر اساس دستورالعمل، در مناطق دارای حداقل ۷۰ خانوار عشایری و در صورت نبود خانه بهداشت در فاصله ۶ کیلومتری یا فاصله ۱۵ دقیقه‌ای، ایجاد این مراکز ضروری است، اما در سال‌های اخیر اقدامی در این زمینه انجام نشده و امیدواریم با پیگیری‌های صورت‌گرفته، این خلأ جبران شود.

رسول خدابخش مدیرکل امور روستاها نیز با اشاره به چالش‌های پیش‌روی عشایر در فصل ییلاقی، هشدار داد که عدم دسترسی به علوفه پس از خروج از مناطق قشلاقی، نشان‌دهنده فقدان برنامه‌ریزی دقیق است و تأکید کرد که حفظ زیست‌بوم ییلاق، ضامن حفظ هویت عشایری است.

وی اظهار داشت: یکی از دغدغه‌های اصلی امسال، مسئله خروج عشایر از مناطق قشلاقی و رسیدن به ییلاق‌هاست. متأسفانه مشاهده می‌شود که برخی عشایر پس از مهاجرت، با کمبود شدید علوفه مواجه می‌شوند. این موضوع نشان می‌دهد که ما در برنامه‌ریزی‌های کلان و دقیق دچار خلل بوده‌ایم.

وی افزود: برای حل این معضل، باید کمیته‌های کارشناسی ویژه‌ای تشکیل شود تا وضعیت مراتع و دسترسی عشایر به منابع تغذیه‌ای به‌طور دقیق بررسی و برنامه‌ریزی شود. اگر این اقدامات بدون پشتوانه علمی و برنامه‌ریزی دقیق انجام شود، در آینده نزدیک با بحران‌های جدی رو‌به‌رو خواهیم شد.

خدابخش با تأکید بر بومی‌سازی تصمیم‌گیری‌ها خاطرنشان کرد: مدیریت امور عشایر نباید صرفاً از بالا به پایین یا از طریق روتین‌های اداری معمول باشد. تشکیل شرکت‌های تعاونی صرفاً به صورت صوری، راهگشا نیست؛ بلکه نیازمند ایده‌پردازی‌های نوین و کارشناسی دقیق است.

مدیرکل امور روستا‌ها در پایان بر اهمیت حفظ محیط زیست تأکید کرد و گفت: ییلاق‌ها تنها محل گذر عشایر نیستند، بلکه زیست‌بوم‌های حساسی هستند. اگر این زیست‌بوم‌ها از بین بروند، ما عملاً هویت عشایری را از دست داده‌ایم. بنابراین، تمام اقدامات باید در راستای حفظ تعادل اکولوژیک و علمی باشد تا هم معیشت عشایر تأمین شود و هم محیط زیست آسیب نبیند.