باشگاه خبرنگاران جوان - عطا حسنپور عنوان نمود: «این مجموعه دستکَند در راس ارتفاعات کوهستانی شهرستان کوهدشت قرار گرفته است و در گویش محلی به چلانه معروف است.»
وی افزود: معماریهای صخرهای دستکَند از نمونههای شاخص و پراهمیت در لرستان به شمار میروند که عموماً با اهداف آیینی ایجاد شدهاند.
حسنپور با اشاره به اینکه «بررسیهای اولیه نشان میدهد این مجموعه قابلیت ثبت در فهرست آثار ملی را دارد»، تصریح کرد: در این بازدید، علاوه بر مستندسازی و نقشهبرداری، تهیه پرونده جهت ثبت در فهرست آثار ملی نیز در دستور کار قرار دارد.
مدیرکل میراث فرهنگی استان لرستان با بیان اینکه «مجموعههای دستکَند در لرستان از نمونههای منحصربهفرد معماری صخرهای محسوب میشوند و در نوع خود حائز اهمیت فراوانی هستند» وی خاطرنشان کرد: این منطقه علاوه بر وجود پناهگاهها و غارهای دستکَند، به لحاظ طبیعی از نقاط گردشگری استان محسوب میشود و امید میرود پس از ثبت این اثر، زمینه برای توسعه گردشگری و سپس اقدامات لازم برای حفاظت از این مجموعههای بینظیر فراهم شود.
وی همچنین گفت: با توجه به روایات محلی، این اثر افزون بر ارزش فرهنگی و تاریخی، از منظر میراث معنوی (میراث ناملموس) نیز دارای ارزش بسیار بالایی است؛ چراکه بخشی از فرهنگ و آیین مردم منطقه به این محل گره خورده و افسانهها و روایات فراوانی درباره آن نقل میشود.
منبع:روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان لرستان