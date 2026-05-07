باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی - در مسیری که هر شب پر میشود از عشق و ارادت به ولایت، موکبهای بینالمللی هم پا به پای ایرانیها، سهم خود را در این حماسه ادا میکنند.
موکب خانوادگی هندی ها در خیابان شهید صدوقی عاشقانه به مهمانان کارزار خیابانی قم خدمت رسانی میکنند، همگی با یک هدف در این موکب گرد هم آمدهاند؛ خدمت به مردم غیوری که برای دفاع از حرم و امنیت کشورشان به خیابان آمدهاند.
این شب ها خیابان های قم به نمادی از همبستگی امت اسلامی تبدیل شده است. از پاکستان و افغانستان گرفته تا عراق و هند، هر شب در کنار مردم ایران، فریاد «مرگ بر آمریکا» سر میدهند و با شهدا تجدید میثاق میکنند.