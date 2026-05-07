عشق به اهل بیت(ع) و دفاع از اسلام، مرزهای جغرافیایی را درهم می‌نورد و از هر قوم و ملتی، یک امت واحد می‌سازد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -   در مسیری که هر شب پر می‌شود از عشق و ارادت به ولایت، موکب‌های بین‌المللی هم پا به پای ایرانی‌ها، سهم خود را در این حماسه ادا می‌کنند.

موکب خانوادگی هندی ها  در خیابان شهید صدوقی عاشقانه به  مهمانان کارزار خیابانی قم خدمت رسانی می‌کنند، همگی با یک هدف در این موکب گرد هم آمده‌اند؛ خدمت به مردم غیوری که برای دفاع از حرم و امنیت کشورشان به خیابان آمده‌اند.

این شب ها خیابان های قم به نمادی از همبستگی امت اسلامی تبدیل شده است. از پاکستان و افغانستان گرفته تا عراق و هند، هر شب در کنار مردم ایران، فریاد «مرگ بر آمریکا» سر می‌دهند و با شهدا تجدید میثاق می‌کنند.

موکب هندی‌ها، تصویری از همدلی بی‌مرز در قم+تصاویر

موکب هندی‌ها، تصویری از همدلی بی‌مرز در قم+تصاویر

موکب هندی‌ها، تصویری از همدلی بی‌مرز در قم+تصاویر

موکب هندی‌ها، تصویری از همدلی بی‌مرز در قم+تصاویر

موکب هندی‌ها، تصویری از همدلی بی‌مرز در قم+تصاویر

موکب هندی‌ها، تصویری از همدلی بی‌مرز در قم+تصاویر

موکب هندی‌ها، تصویری از همدلی بی‌مرز در قم+تصاویر

برچسب ها: انقلاب اسلامی ، تجمع مردمی
خبرهای مرتبط
روایتی از عشق و همدلی موکب اندونزیایی در کارزار قم +فیلم
نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت:
حضور موکب داران بین الملل در ایران نشان از همبستگی امت اسلامی دارد
برپایی موکب خانوادگی طلبه جوان با همسر و هشت فرزندش در جوار حرم بانوی کرامت(س)+فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۰۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خدا قوت
۰
۰
پاسخ دادن
ردی پای موش های مزاحم در منطقه چهار قم/ آغاز طرح گسترده طعمه‌گذاری برای مقابله
کاهش حدود ۴۳ درصدی تصادفات جاده‌ای در قم
عربستان مسائل جنگ را به حج گره نزند
رفع تصرف حدود دو هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه وشنوه در کهک قم
انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم
کشف و توقیف ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق در قم
آخرین اخبار
کاهش حدود ۴۳ درصدی تصادفات جاده‌ای در قم
ردی پای موش های مزاحم در منطقه چهار قم/ آغاز طرح گسترده طعمه‌گذاری برای مقابله
کشف و توقیف ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق در قم
رفع تصرف حدود دو هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه وشنوه در کهک قم
انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم
عربستان مسائل جنگ را به حج گره نزند
ایستادگی مردم قم به شصت و نهمین شب رسید +فیلم