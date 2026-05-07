باشگاه خبرنگاران جوان- علیرضا شهرکی اظهار کرد: در پی پیگیری‌ها و نشست‌های مشترک استاندار سیستان و بلوچستان، دفتر امور اقتصادی استانداری، فرمانداری هیرمند و مسئولان ولایت نیمروز افغانستان، تسهیلات جدیدی برای ناوگان ترانزیتی ایران در مرز افغانستان فراهم شد.

وی افزود: بر اساس اطلاعیه ریاست امورخارجه ولایت نیمروز افغانستان، تمامی خودروهای ترانزیتی ایرانی که از مبدا جمهوری اسلامی ایران بارگیری و به مقصد گمرک نیمروز تخلیه بار انجام می‌دهند، از ارائه ویزا و رودپاس معاف شدند.

فرماندار هیرمند خاطرنشان کرد: این اقدام در راستای تسهیل تردد ناوگان حمل‌ونقل، توسعه مبادلات تجاری و تقویت همکاری‌های اقتصادی و مرزی میان جمهوری اسلامی ایران و افغانستان انجام شده است.

منبع: ایرنا