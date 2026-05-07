عراقچی در پیامی به عضو شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس، شهادت فرزند او «عزام الحیه» را در اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در پیامی به «خلیل الحیه» عضو شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس، شهادت فرزند او «عزام الحیه» را در اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی تسلیت گفت.

متن پیام وزیر خارجه به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم
وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر خلیل الحیه عضو شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس

با تأسف و تأثر فراوان، خبر شهادت آقای عزام الحیه، فرزند مجاهدتان را در اقدام تروریستی رژیم جنایتکار صهیونیستی در نوار غزه دریافت کردم؛ این ضایعه را خدمت جنابعالی تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

رژیم صهیونیستی به تصور باطل خود گمان می‌کند با ارتکاب این جنایات در مبارزات ملت بزرگ و مقاوم فلسطین علیه اشغالگری، خللی ایجاد می‌کند؛ غافل از آنکه چنین اقداماتی، نه تنها اراده مردم و رهبران مقاومت را تضعیف نمی‌کند، بلکه عزم آنان را برای ادامه مسیر مقاومت تا تحقق آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف مستحکم‌تر می‌سازد.

از درگاه خداوند منان رحمت و غفران واسعه الهی را برای آن شهید بزرگوار و سایر فرزندان شهید جنابعالی و شکیبایی و سلامتی برای جنابعالی و خانواده محترم مسئلت می‌نمایم.»

 

برچسب ها: عراقچی ، جنبش مقاومت
خبرهای مرتبط
عراقچی: مشورت‌های مستمر با چین برای ایران بسیار حائز اهمیت است
عراقچی: چین اعتقاد دارد ایران پس از جنگ با پیش از آن، متفاوت است
دیدار وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و چین در پکن
گفت‌وگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و عربستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
آخرین اخبار
پیام قرآنی رئیس جمهور: جز خدای یگانه را نپرستیم و چیزی را شریک او قرار ندهیم
تاکید پزشکیان بر ضرورت شکل‌گیری بسیج عمومی برای اصلاح الگوی مصرف
بررسی برنامه‌های تأمین دارو و تجهیزات پزشکی سال ۱۴۰۵ با حضور رئیس‌جمهور
کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد
محمدرضا عارف: راهبرد دشمن برای تضعیف صنایع پیشران شکست خورد
سردار جلالی: هلال‌احمر از منظر پدافند غیرعامل نقشی راهبردی و مکمل دارد
تجمعات شبانه در سراسر کشور متعلق به نظام و انقلاب است
توان هسته‌ای، تنگه هرمز و سراب خطرناک رفع تحریم!
قهرمانی جوانان وزنه‌بردار ایران، تجلی امید و مقاومت در برابر فشار‌های دشمنان
شرایط ویژه اقتصاد ایران و ضرورت نگاه منصفانه
بقائی: تناقض ترامپ این است که برای حل موضوع هسته‌ای تهدید به حمله اتمی می‌کند
عملیات موشکی پهپادی مایوان؛ جهنم ۸ دقیقه‌ای ارتش روی سر آمریکایی‌ها
اماراتی‌ها باید بدانند ماجراجویی در خلیج فارس برای آنها هزینه‌های سنگینی دارد
صفحه نخست روزنامه‌ها - شنبه ۱۹ اردیبهشت