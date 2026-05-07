عراقچی در پیامی به عضو شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس، شهادت فرزند او «عزام الحیه» را در اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - «سیدعباس عراقچی» امروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت در پیامی به «خلیل الحیه» عضو شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس، شهادت فرزند او «عزام الحیه» را در اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی تسلیت گفت.

متن پیام وزیر خارجه به شرح زیر است:

«بسم‌الله الرحمن الرحیم

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ

برادر ارجمند، جناب آقای دکتر خلیل الحیه عضو شورای رهبری جنبش مقاومت اسلامی فلسطین- حماس

با تأسف و تأثر فراوان، خبر شهادت آقای عزام الحیه، فرزند مجاهدتان را در اقدام تروریستی رژیم جنایتکار صهیونیستی در نوار غزه دریافت کردم؛ این ضایعه را خدمت جنابعالی تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم.

رژیم صهیونیستی به تصور باطل خود گمان می‌کند با ارتکاب این جنایات در مبارزات ملت بزرگ و مقاوم فلسطین علیه اشغالگری، خللی ایجاد می‌کند؛ غافل از آنکه چنین اقداماتی، نه تنها اراده مردم و رهبران مقاومت را تضعیف نمی‌کند، بلکه عزم آنان را برای ادامه مسیر مقاومت تا تحقق آرمان آزادی فلسطین و قدس شریف مستحکم‌تر می‌سازد.

از درگاه خداوند منان رحمت و غفران واسعه الهی را برای آن شهید بزرگوار و سایر فرزندان شهید جنابعالی و شکیبایی و سلامتی برای جنابعالی و خانواده محترم مسئلت می‌نمایم.»