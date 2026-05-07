 در شامگاه روز گذشته مرزبانان هنگ مرزی سردشت حین انجام مأموریت در منطقه مرزی، با گروهی از قاچاقچیان مسلح درگیر شدند که یک نفر از مرزبانان شجاع به شهادت رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این درگیری مسلحانه؛ گروهبان یکم «مبین مولایی» از نیروهای جان‌برکف هنگ مرزی سردشت، پس از نبرد با سوداگران مرگ، به فیض شهادت نائل آمد و نام خود را در دفتر جاودانگی ثبت کرد.

همچنین در این درگیری یک نفر از کارکنان وظیفه به نام «حسین فیضی» از ناحیه کتف راست مجروح و بلافاصله توسط تیم‌های امدادی به مرکز درمانی منتقل شد. 

مرزبانان ایران اسلامی همواره در خط مقدم مبارزه با اشرار و قاچاقچیان مسلح، جان خود را در طبق اخلاص گذاشته‌اند و این حماسه‌آفرینی‌ها بار دیگر غیرت و ایستادگی آنان را به رخ دشمنان امنیت کشور می‌کشاند.

منبع: مرزبانی

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
تعظیم بر این جوان سلحشور ، صبر و آرامش برای خانوده محترم ارزومند
