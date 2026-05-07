استاندار آذربایجان غربی گفت: دستگاه‌های متولی مکلف هستند با نگاهی ویژه به مزیت مرزی استان، روند ورود اقلام ضروری را تسهیل کنند

باشگاه خبرنگاران جوان  - رضا رحمانی استاندار آذربایجان غربی امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان گفت: با تشریح استراتژی اجرایی حفظ جریان پایدار فراوانی کالا در استان، گفت: تداوم و تشدید نظارت بر بازار، تسهیل واردات کالاهای اساسی از مبادی مرزی و تقویت زنجیره توزیع باید به صورت جدی در دستورکار مدیران دستگاه‌های متولی باشد.

رحمانی گفت: مدیریت ارشد استان بر تأمین نیازهای سفره مردم از طریق ترکیب تولیدات داخلی و ظرفیت‌های مرزی متمرکز است.

رحمانی همچنین با اعلام اینکه موجودی کالا در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌صورت مستمر رصد می‌شود، خاطرنشان کرد: اقلامی نظیر روغن و برنج به میزان کافی تأمین و وارد شده و اقدامات اساسی برای واردات سایر کالاها از جمله تخم‌مرغ نیز انجام گرفته که موجب تعدیل قیمت‌ها در بازار خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی بر ضرورت تشدید نظارت‌های هوشمند نیز تأکید کرده و افزود: باید با نظارت دقیق و برخورد قاطع با گران‌فروشی، قیمت‌ها برای مصرف‌کننده نهایی کنترل شود و تیم‌های بازرسی ضمن رصد روزانه موجودی کالاهای وارداتی و داخلی، با هرگونه اختلال در نظام عرضه و تقاضا برخورد قانونی کنند.

رحمانی همچنین با تأکید بر اینکه ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی باید در خدمت رفاه مردم قرار گیرد، اضافه کرد: تلاش ما بر این است که با بهره‌گیری حداکثری از پتانسیل‌های تجاری استان، آرامش در بازار و تأمین کالا تداوم یابد.

وی در پایان افزود: مدیران اجرایی باید با رویکردی جهادی در صحنه حضور داشته باشند تا مردم ثمره این نظارت‌ها و تسهیل‌گری‌ها را در معیشت روزانه خود احساس کنند.

منبع: استانداری

