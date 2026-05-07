باشگاه خبرنگاران جوان -فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو به عنف در تهران و اطلاع از حضور متهم در قم بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی استان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان قم افزود: در ادامه با انجام اقدامات تخصصی، مأموران کلانتری ۱۷ شهید بهشتی قم موفق به شناسایی متهم شده و در یک عملیات غافلگیرانه، نامبرده در مخفیگاهش دستگیر و به کلانتری منتقل شد.

وی با بیان اینکه نامبرده تحت تعقیب پلیس آگاهی استان تهران است، افزود: پس از انجام تحقیقات صورت گرفته، متهم به بزه انتسابی خود اعتراف و پرونده برای تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی شهرستان قم ارسال شد.

عنف در عنوان این سرقت، برای اشاره به آزار و اذیت، تهدید، یا قهر و غلبه در هنگام انجام سرقت است. این جرم معمولاً به‌طور غیرمنتظره، در اماکن خلوت و با سلاح صورت می‌گیرد .

منبع: روابط عمومی پلیس استان قم