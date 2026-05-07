فرمانده انتظامی شهرستان قم از دستگیری یک سارق حرفه‌ای به عنف داخل خودرو‌های تهران در یک عملیات غافلگیرانه در قم خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان -فرمانده انتظامی شهرستان قم گفت: در پی وقوع چندین فقره سرقت داخل خودرو به عنف در تهران و اطلاع از حضور متهم در قم بلافاصله موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی استان قرار گرفت. 

فرمانده انتظامی شهرستان قم افزود: در ادامه با انجام اقدامات تخصصی، مأموران کلانتری ۱۷ شهید بهشتی قم موفق به شناسایی متهم شده و در یک عملیات غافلگیرانه، نامبرده در مخفیگاهش دستگیر و به کلانتری منتقل شد. 

وی با بیان اینکه نامبرده تحت تعقیب پلیس آگاهی استان تهران است، افزود: پس از انجام تحقیقات صورت گرفته، متهم به بزه انتسابی خود اعتراف و پرونده برای تحقیقات تخصصی به پلیس آگاهی شهرستان قم ارسال شد. 

عنف در عنوان این سرقت، برای اشاره به آزار و اذیت، تهدید، یا قهر و غلبه در هنگام انجام سرقت است. این جرم معمولاً به‌طور غیرمنتظره، در اماکن خلوت و با سلاح صورت می‌گیرد .

منبع: روابط عمومی پلیس استان قم 

 

برچسب ها: سارق به عنف ، پلیس قم
خبرهای مرتبط
سرقت آیفون‌های تصویری منازل در قم/ سارق دستگیر شد
سارق مسلح در عملیات مقتدرانه پلیس قم زمین‌گیر شد
انهدام باند هفت نفره سارقان حرفه‌ای منزل در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خب چکار میشه ؟هیچی
نه پول نگه داشتنش در زندان رو دارن نه توان بازپروری و حمایت برای بازگشت به زندگی عادی
میره یک مدت زندان دوره ویژه ارتقا پایه دزدی و قانون شناسی
برمیگرده با قدرت ادامه میده
همه دیدیم بارها
۰
۰
پاسخ دادن
ردی پای موش های مزاحم در منطقه چهار قم/ آغاز طرح گسترده طعمه‌گذاری برای مقابله
کاهش حدود ۴۳ درصدی تصادفات جاده‌ای در قم
عربستان مسائل جنگ را به حج گره نزند
رفع تصرف حدود دو هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه وشنوه در کهک قم
انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم
کشف و توقیف ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق در قم
آخرین اخبار
کاهش حدود ۴۳ درصدی تصادفات جاده‌ای در قم
ردی پای موش های مزاحم در منطقه چهار قم/ آغاز طرح گسترده طعمه‌گذاری برای مقابله
کشف و توقیف ۲۵ تن نهاده دامی قاچاق در قم
رفع تصرف حدود دو هزار مترمربع از بستر و حریم رودخانه وشنوه در کهک قم
انجام عملیات انهدام مهمات عمل نکرده در قم
عربستان مسائل جنگ را به حج گره نزند
ایستادگی مردم قم به شصت و نهمین شب رسید +فیلم