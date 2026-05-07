باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس تحلیل واشنگتن پست از تصاویر ماهواره‌ای، حملات هوایی ایران از زمان آغاز جنگ، به حداقل ۲۲۸ سازه یا قطعه از تجهیزات را در پایگاه‌های نظامی ایالات متحده در سراسر خاورمیانه آسیب زده یا آنها را نابود کرده است و به آشیانه‌ها، سربازخانه‌ها، انبار‌های سوخت، هواپیما‌ها و تجهیزات کلیدی راداری، ارتباطی و پدافند هوایی آسیب رسانده است.

این رسانه اذعان می‌کند میزان تخریب بسیار بیشتر از آن چیزی است که دولت ایالات متحده علناً اذعان کرده یا قبلاً گزارش کرده است. در برنامه «به وقت ایران» از شبکه خبر این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.