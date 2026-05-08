نماینده مجلس می‌گوید اماراتی‌ها در آینده خواهند دید استقلالی که ما در این منطقه ایجاد می‌کنیم، به نفع آن‌ها هم هست.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تنش‌های به‌وجود آمده با امارات گفت: ما همواره به همسایگانمان اعلام کردیم که حسن همجواری، دوستی همسایگی، و خویشاوندی فرهنگی و تمدنی این منطقه ایجاب می‌کند که ما همسایگان با همدیگر باشیم البته همسایگان ما نظیر امارات و برخی از کشورهای دیگر، پای بیگانگان، پای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را به منطقه باز کردند و قبلاً هشدار داده بودیم و توصیه کرده بودیم که این کار را نکنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: الان کاملاً مشهود است و برای خود آنها هم واضح شد که آمریکایی‌ها نه‌تنها از کشورهایی نظیر امارات و عربستان نمی‌توانند حمایت کنند، بلکه خودشان هم نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند و دیدید که منطقه را به آتش و آشوب کشیدند و در تخیل این بودند که می‌توانند ایران را از پا درآورند، اما ایران با این تمدن یازده و نیم هزار ساله و نه پنج‌ شش هزار ساله، اثرگذار بوده است. 

این نماینده مجلس می‌گوید خیلی از همین کشورها سابقه‌ چندصد سال گذشته‌شان، سابقه‌ مشترک جغرافیایی با ما بوده است بنابراین ما همین الان نیز بر این نکته تأکید داریم که حسن همجواری‌ها حفظ شود و همسایگان با همدیگر باشند چون بیگانگان رفتنی هستند و کشورهای منطقه اینجا ماندگار هستند. ما همچنان دوستی، همسایگی و دیپلماسی همسایگی را در کانون توجه‌مان داریم البته قطع پای آمریکایی‌ها از منطقه و رفتن و اخراج آنها را دنبال می‌کنیم چون منطقه‌ خلیج فارس ایمن می‌شود و استقلال بیشتری پیدا می‌کند و این فرصتی است که کشورهای منطقه به یکدیگر کمک کنند. 

مقتدایی تاکید کرد: ما الان به کشورهای منطقه هم کمک می‌کنیم. اماراتی‌ها در آینده خواهند دید استقلالی که ما در منطقه ایجاد می‌کنیم، به نفع آن‌ها هم هست. ما هیچ‌وقت به‌دنبال جنگ نبودیم و نیستیم، اما در دفاع بسیار جدی هستیم. 

نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
انگلیس جنایتکار در جنگ تحمیلی هشت ساله از رژیم جنایتکار صدام دیکتاتور همه جانبه کمک، حمایت و پشتییبانی کرده است.
انگلیس جنایتکار شریک جرم جنایت های صدام جنایتکار بوده است.
انگلیس جنایتکار از سال 1357 تاکنون همه گروهک تروریستی ضد انقلاب را پناه داده است.
انگلیس جنایتکار از سال 1359 تاکنون همه گروهک تروریستی منافقین را پناه داده است.
انگلیس دشمن تاریخی ملت ایران بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا قراردادهای تسلیحاتی جدیدی را با کویت، امارات و بحرین امضا کرد
رسانه‌های آمریکایی از امضای قرارداد فروش سلاح به کشورهای کویت، امارات و بحرین به ارزش کلی هفده میلیارد دلار خبر دادند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر ملت ایران جان می‌دهند ولی تسلیم نمی‌شوند پس مذاکره ایران با آمریکا جنایتکار 100 درصد فقط غلط و اشتباه است.
ترامپ جنایتکار آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد. نتانیاهو جنایتکار آرزوی خود را درباره ایران به گور خواهد برد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
مذاکره خودش عامل اصلی جنگ بوده است. مذاکره از سال 1392 تاکنون به نفع مردم ایران و کشور ایران نبوده است. دریافت غرامت جنگ را باید در دادگاه لاهه و سایر دادگاه های بین المللی پیگیری شود، نه از طریق مذاکره
مشکل اصلی ایران با آمریکا 100 سال دیگر هم از طریق مذاکره حل نخواهد شد و حل نمی شود.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگر ترامپ جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای است و باید از آمریکا شروع کند.
اگر ترامپ جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای است و باید از کشورهای اروپایی شروع کند.
. اگر ترامپ جنایتکار به دنبال خلع سلاح هسته ای است و باید از اسرائیل شروع کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
غنی‌سازی اورانیوم در کشورمان غیرقانونی نیست اما درباره بمب اتمی آمریکا، کشورهای اروپایی و به ویژه رژیم صهیونیستی نگران هستیم
واقعا این همه مذاکرات چه دستاوردی داشت جز تحریم، تهدید، ترور، تجاوز، حمله، بمباران، قتل عام وجنگ
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۲۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حمله به مدرسه کودکان میناب عمدی و جنایت جنگی بود
حمله مرگبار و عامدانه دشمنان خونخوار و کودک‌کش به مدرسه شجره طیبه میناب که جان ده‌ها دانش‌آموز، معلم و کارکنان این مدرسه را گرفت، امروز به‌عنوان یکی از تلخ‌ترین وقایع انسانی در عصر حاضر مطرح است؛ رخدادی که بسیاری بر لزوم حفظ و ثبت بقایای این مدرسه به‌عنوان سندی تاریخی و یادمانی برای نسل‌های آینده تاکید دارند.
روز نهم اسفند سال ۱۴۰۴ و در نخستین ساعات تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران، مدرسه شجره طیبه میناب سه بار و با فاصله، هدف موشک دشمن صهیونی امریکایی قرار گرفت تا جنایت جنگی بی توجیه و آگاهانه دیگری در عصر سلاح های فوق هوشمند و پیشرفته به نام جانیان جهان ثبت شود.
در این فاجعه انسانی و تراژدی بشری، ۱۶۸ کودک دختر و پسر دانش آموز و تعدادی از معلمان و کارکنان مدرسه و والدین دانش آموزان مینابی جان پاک خود را از دست دادند.
شهرستان میناب با جمعیت ۳۰۰ هزار نفری در ۹۰ کیلومتری شرق بندرعباس قرار دارد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
آمریکا جنایتکار دو بار به همراه رژیم کودک کش صهیونیستی و در سایه سکوت بی شرمانه سازمان های بین المللی خیانتکار در مذاکره به ایران تجاوز و حمله کرده است، نه ایران و هم ترامپ جنایتکار و مزدورانشان عامل اصلی همه مشکلات و جنگ و ناامنی در سراسر منطقه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که ما در دی و بهمن ماه سال 1404 به همه جنایتکاران جنگی هشدار داده ایم که هر گونه تجاوز و حمله به ایران برای آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود و از آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان انتقام می گیریم ولی اما متأسفانه جنایتکاران جنگی توجهی نکردند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۴ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
برای نبرد، مبارزه و جنگ در برابر تجاوز آمریکایی صهیونی ادامه می‌دهیم و هم انتقام خون شهیدان را از آمریکایی ها و صهیونیست ها می گیریم اگر نیروهای تروریستی آمریکایی از قطر، امارات و هم سایر کشورهای عربی را ترک نکنند و ما از آنها انتقام می گیریم زمان اخراج نیرو‌های امریکا از امارات، قطر، عربستان سعودی، بحرین، کویت، عراق و منطقه فرا رسیده است. نیرو‌های امریکا جنایتکار از سال 2001 تاکنون 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ و نامنی در منطقه هستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
حضور آمریکا جنایتکار در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا از سال 2001 تاکنون به نفع هیچ کشوری نبوده است و هم 100 درصد فقط عامل اصلی جنگ، ناامنی و همه مشکلات در سراسر منطقه و جهان بوده است.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اماراتی ها فقط حواسشون به اینه که آیفون ها برسه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سالها دارن از میادین مشترک تنهایی استفاده میکنن. تهشم اینطور
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حاکم امارت جزو مخلوقات آویزان به ابلیس است.سایر شرکای عربش هم دست کمی از ندارد ، کشورمان نباید او را تحمل کند.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۴۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مواظب باشید ایران در تور دیپلماسی نیفته . سرگرم کردن ما با این دیپلماسی دروغین مساوی با حذف حزب الله و حمله همه جانبه به ایران. تو را به خدا ساده نگیرید.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۵۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بنفع هیچکدام از کشورهای حاشیه خلیج فارس نیست
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات جزوه خاک ایران هست..فرزندي است که از این خانواده جدا افتاده...خیلی غم انگیز است..به امید روزی که به آغوش ما برگردد
Iran (Islamic Republic of)
سیاوش
۰۹:۱۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کشورهای حوضه خلیج همیشه ایرانی عادت به نوکری دارند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات همه چیز ازایران دارد موادغذایی تا حالا مفت ازایران واردمی کردند حالا چه ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات اسب ترووای اسراییل است ،بی شرف های خائن همه کاری برای تروریست های کودک کش انجام دادند و می دهند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات تروریست،اسراییل دوم است،مرگ بر اسرائیل دوم
