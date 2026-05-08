باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس دوم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره تنش‌های به‌وجود آمده با امارات گفت: ما همواره به همسایگانمان اعلام کردیم که حسن همجواری، دوستی همسایگی، و خویشاوندی فرهنگی و تمدنی این منطقه ایجاب می‌کند که ما همسایگان با همدیگر باشیم البته همسایگان ما نظیر امارات و برخی از کشورهای دیگر، پای بیگانگان، پای آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها را به منطقه باز کردند و قبلاً هشدار داده بودیم و توصیه کرده بودیم که این کار را نکنند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: الان کاملاً مشهود است و برای خود آنها هم واضح شد که آمریکایی‌ها نه‌تنها از کشورهایی نظیر امارات و عربستان نمی‌توانند حمایت کنند، بلکه خودشان هم نمی‌توانند از خودشان دفاع کنند و دیدید که منطقه را به آتش و آشوب کشیدند و در تخیل این بودند که می‌توانند ایران را از پا درآورند، اما ایران با این تمدن یازده و نیم هزار ساله و نه پنج‌ شش هزار ساله، اثرگذار بوده است.

این نماینده مجلس می‌گوید خیلی از همین کشورها سابقه‌ چندصد سال گذشته‌شان، سابقه‌ مشترک جغرافیایی با ما بوده است بنابراین ما همین الان نیز بر این نکته تأکید داریم که حسن همجواری‌ها حفظ شود و همسایگان با همدیگر باشند چون بیگانگان رفتنی هستند و کشورهای منطقه اینجا ماندگار هستند. ما همچنان دوستی، همسایگی و دیپلماسی همسایگی را در کانون توجه‌مان داریم البته قطع پای آمریکایی‌ها از منطقه و رفتن و اخراج آنها را دنبال می‌کنیم چون منطقه‌ خلیج فارس ایمن می‌شود و استقلال بیشتری پیدا می‌کند و این فرصتی است که کشورهای منطقه به یکدیگر کمک کنند.

مقتدایی تاکید کرد: ما الان به کشورهای منطقه هم کمک می‌کنیم. اماراتی‌ها در آینده خواهند دید استقلالی که ما در منطقه ایجاد می‌کنیم، به نفع آن‌ها هم هست. ما هیچ‌وقت به‌دنبال جنگ نبودیم و نیستیم، اما در دفاع بسیار جدی هستیم.