وزیر امور خارجه کشورمان در نامهای خطاب به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، وانگ یی وزیر امور خارجه چین، فو کونگ سفیر ونماینده دائم چین در سازمان ملل متحد و رئیس دورهای شورای امنیت سازمان ملل متحد، و همچنین خطاب به کشورهای عضو سازمان ملل متحد با انتقاد از قطعنامه یکسویه و تحریکآمیز ارائه شده از سوی آمریکا و بحربن در مورد وضعیت تنگه هرمز، بر مسئولیت جامعه بینالمللی برای عدم اجازه به سوء استفاده متجاوزان از شورای امنیت بهعنوان ابزاری برای توجیه اقدامات غیرقانونی خود تاکید کرد.
متن نامه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم
عالیجناب.
اینجانب در خصوص پیشنویس قطعنامه یکسویه و ناقص درباره وضعیت در تنگه هرمز و مناطق پیرامونی آن، که بهطور مشترک از سوی بحرین و آمریکا برای تصویب در شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شده است، به شما مینویسم.
این متن، به علت اصلی وضعیت کنونی در تنگه هرمز، یعنی تجاوز نظامی و استفاده غیرقانونی از زور توسط آمریکا و رژیم اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران، هیچ اشارهای نمیکند. وضعیت فعلی مستقیماً و منحصراً ناشی از جنگ تجاوزکارانه، غیرموجه و غیرقانونی آنهاست. هدف واقعی این پیشنویس، تحریف واقعیتهای موجود در صحنه و توجیه اقدامات غیرقانونی پیشین و جاری آمریکا علیه ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز است؛ منطقهای که هزاران مایل از سواحل آمریکا فاصله دارد.
جامعه بینالمللی نباید اجازه دهد شورای امنیت مورد سوءاستفاده متجاوزان قرار گیرد یا به ابزاری برای مشروعیتبخشی به اقدامات غیرقانونی آنها تبدیل شود. ضروری است نهایت هوشیاری به کار گرفته شود تا از هرگونه تلاش برای تحریف قواعد و اصول تثبیتشده حقوق بینالملل، بهگونهای که بتواند تجاوز یا استفاده غیرقانونی از زور را توجیه کند، جلوگیری شود.
ارائهدهندگان این پیشنویس، با ارائه روایتی گزینشی و جانبدارانه، از حقوق بینالملل سوء استفاده میکنند، و همزمان نقضهای فاحش حقوق بینالملل از سوی خود آمریکا را نادیده میگیرند. این پیشنویس همچنین نقضهای مکرر آتشبس توسط آمریکا، از جمله محاصره دریایی غیرقانونی و نیز حمله به کشتیهای ایرانی و توقیف آنها را نادیده میگیرد. افزون بر این، استناد به فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد کاملاً غیرموجه و نامتناسب است.
در صورت تصویب این قطعنامه، اعتبار و جایگاه شورای امنیت بهشدت تضعیف خواهد شد، اختیارات اجرایی شورا سیاسی خواهد شد و سابقهای خطرناک برای مشروعیتبخشی به اقدامات قهری یکجانبه و رفتارهای غیرقانونی آمریکا در نقض حاکمیت و حقوق حاکمیتی کشورهای ساحلی ایجاد میشود.
اجازه دادن به آمریکا برای سوءاستفاده از شورای امنیت در قبال بحرانی که بدون مجوز یا حتی اطلاع قبلی شورای امنیت ایجاد کرده است، پیامدهایی ویرانگر خواهد داشت.
لازم میدانم تأکید کنم که مشروط به توقف دائمی جنگ و رفع محاصره و تحریمهای غیرقانونی علیه ایران، تردد عادی دریایی به تنگه هرمز بازخواهد گشت. بنابراین، مسیر دستیابی به ثبات، در پایبندی آمریکا به حقوق بینالملل نهفته است، نه در سوءاستفاده از شورای امنیت بهگونهای که وضعیت را بیش از پیش پیچیده کند.
با توجه به مراتب فوق، و نیز فشارهای مستمر آمریکا بر کشورهای عضو برای مشارکت در ارائه این پیشنویس با اهداف سیاسی و تبلیغاتی ــ روشی که آمریکا بارها از آن استفاده کرده، از جمله در ارتباط با قطعنامه ۲۸۱۷ (۲۰۲۶) شورای امنیت برای پیشبرد دستورکار سیاسی خود ــ از شما و دولت متبوعتان میخواهم با اتخاذ موضعی اصولی و مسئولانه، از حمایت یا مشارکت در این پیشنویس قطعنامه خودداری کنید.
سید عباس عراقچی
وزیر امور خارجه»