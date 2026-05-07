باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - سازمان جهانی بهداشت تأکید کرد که شیوع ویروس «هانتا» در یک کشتی تفریحی به معنای «آغاز همه‌گیری کووید نیست» و خطر آن برای عموم مردم «پایین» است.

در حال حاضر هشت نفر به این ویروس مبتلا شده و ۳ نفر آنها جان خود را از دست داده‌اند، اما اعتقاد بر این است که این وضعیت تا حد زیادی به همان کشتی تفریحی محدود شده و عملیات گسترده بهداشت عمومی برای به حداقل رساندن خطر انتقال در حال انجام است.

ویروس هانتا در روز‌های اخیر سر و صدای زیادی بر پا کرده است. این ویروس اخیرا در یک کشتی تفریحی در اقیانوس اطلس شیوع پیدا کرده و به همین دلیل، کشتی مذکور سرنوشتی مشابه کشتی‌های اولیه دوران کرونا پیدا کرده و اجازه پهلوگیری پیدا نمی‌کند.

ویروس هانتا توسط موش و سایر جوندگان منتقل می‌شود. انسان‌ها معمولا با تنفس گرد و غبار حاصل از مدفوع، ادرار یا بزاق خشک‌شده موش‌های آلوده می‌توانند به آن مبتلا شوند. همچنین سویه «آند» که در کشتی کروز شناسایی شده، می‌تواند از انسان به انسان نیز منتقل شود؛ هرچند انتقال آن فقط با تماس بسیار نزدیک ممکن است.

این ویروس در چهل درصد موارد می‌تواند مرگبار باشد.

منبع: گاردین