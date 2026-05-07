در مراسمی با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و جمعی از مسئولان، سند مالکیت مسجد جامع یزد که قدمتی چندصدساله دارد، صادر و به اداره اوقاف تحویل داده شد.

مسجد جامع کبیر یزد یادگار قرن پنجم هجری قمری بوده و از قرنها پیش به عنوان پایگاه عبادی و تاریخی مردم یزد شناخته می شود.

این مسجد تا امروز به دلیل تداخلات ثبتی و ابهامات تاریخی در مالکیت، بی سند باقی مانده بود که با پیگیریهای دستگاه قضا، ثبت اسناد، اوقاف و میراث فرهنگی، این معمای چندقرنی بالاخره حل شد.

حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در حاشیه مراسم تحویل سند مسجد جامع یزد، اظهار داشت: تثبیت مالکیت اماکن تاریخی و مذهبی خط قرمز ما است و صدور سند برای این مسجد یعنی اینکه تاریخ این سرزمین شناسنامه دار شد.

این مسجد یکی از زیباترین مسجدهای ایران در قلب یزد است که به نام مسجد جامع یزد یا مسجد جامع کبیر شناخته می شود و دارای بلندترین مناره ها در میان دیگر مساجد است.

این مسجد مربعی شکل با الهام از خانه کعبه ساخته شده و دارای قدیمی‌ترین نمونه معماری است که به عنوان نماد کیهانی در بین الگوهای معماری مسلمانان استفاده می شود.

منبع: ایرنا