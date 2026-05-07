باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی ادعا کرد که دولت دونالد ترامپ به دنبال ازسرگیری عملیات «پروژه آزادی» در تنگه هرمز است؛ این در حالی است که یک مقام آمریکایی در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره، گزارش‌های مربوط به آمادگی برای ازسرگیری این پروژه را تکذیب کرد.

پیش از این دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بامداد چهارشنبه گفت فعالیت آن‌چه را که «پروژه آزادی» نامیده بود، به حالت تعلیق درآورده است تا به ادعای او، امکان دستیابی به توافق با ایران تقویت شود.

عقب‌نشینی سریع ترامپ از اجرای «پروژه آزادی» در حالی اتفاق افتاد که او کمتر از دو روز پیش از آن در یک پیام دیگر در شبکه «تروث سوشال» مدعی شده بود که آمریکا از بامداد دوشنبه «پروژه آزادی» را برای خارج کردن کشتی‌های بی‌گناه گرفتارشده در تنگه هرمز آغاز می‌کند و اگر ایران به هر شکلی در این روند بشردوستانه اخلال ایجاد کند، با آن با قاطعیت برخورد می‌شود.

موضع قاطع ایران و هوشیاری نیروهای مسلح کشورمان باعث شد که ترامپ ساعاتی بعد از اجرای پروژه به اصطلاح آزادی، در شبکه اجتماعی خود اعلام کند که «ایران در ارتباط با حرکت کشتی‌ها در «پروژه آزادی» به برخی طرف‌های غیرمرتبط، از جمله یک کشتی باری کره جنوبی، حمله کرده است. شاید وقت آن رسیده باشد که کره جنوبی هم بیاید و به این مأموریت بپیوندد!» اما این‌بار هم درخواست کمک ترامپ از سوی هیچ کشوری اجابت نشد.

منبع: الجزیره