باشگاه خبرنگاران جوان - هزینه‌های بالای کافه‌گردی و رستوران در شرایط تورمی کنونی خلاقیت را جایگزین پول کنیم. با چند تغییر ساده در برنامه‌ریزی، می‌توان فضایی با ارزش گران‌ترین تفریحات شهری فراهم کرد.

۱. شب‌نشینی با تم پات‌لاک

مفهوم پات‌لاک یا مهمانی که در آن هرکس غذای خودش را می‌آورد، چیز جدیدی نیست، اما یکی از اولین گزینه‌ها بابت ایده برای دورهمی‌های کم‌هزینه به شمار می‌رود. وقتی بار تهیه غذا و خوراکی از روی دوش میزبان برداشته شود، هزینه و استرس مهمانی هم از بین می‌رود و همه مشارکت می‌کنند.

چطور پات‌لاک را از حالت تکراری خارج کنیم؟

برای جذاب‌تر شدن شب‌نشینی، یک تم مشخص برای غذا‌ها تعیین کنید. این تم می‌تواند بر اساس یک منطقه جغرافیایی مثلا غذا‌های مکزیکی، ایتالیایی یا غذا‌های محلی شهر‌های مختلف ایران باشد. این محدودیت‌های خلاقانه، مهمانان را وادار می‌کند تا به جای خرید یک پیتزای آماده یا آوردن تنقلات تکراری، کمی خلاقیت به خرج دهند. حتی می‌توانید بخش هیجان‌انگیزی به نام تست چشم‌بسته داشته باشید تا افراد حاضر در شب‌نشینی حدس بزنند در هر غذا چه ادویه‌ها یا موادی به کار رفته است.

برای اینکه میز شام با پنج ظرف سالاد ماکارونی یا فقط دسر پر نشود، یک گروه در فضای مجازی بسازید و دسته‌بندی‌ها را مشخص کنید. از یک نفر بخواهید پیش‌غذا بیاورد، دو نفر غذای اصلی، یک نفر نوشیدنی‌های دست‌ساز و یک نفر دیگر دسر. تعیین حجم غذا مهم است؛ نیازی نیست هرکس به اندازه تمام مهمان‌ها غذا بپزد. اگر هر نفر به اندازه دو مهمان غذا بیاورد، روی میز کلی غذا و دسر وجود دارد که برای همه کافی است. با این هماهنگی ساده، جلوی اسراف و هزینه‌های اضافی را می‌گیرید.

۲. المپیک بازی‌های رومیزی و ویدئویی در خانه

بازی کردن، سریع‌ترین راه برای شکستن یخ جمع و یک ایده برای دورهمی‌های کم‌هزینه است. بازی‌های رومیزی و بازی‌های ویدئویی چندنفره، می‌توانند ساکت‌ترین جمع‌های خانوادگی را به دورهمی پر سر و صدا تبدیل کنند.

انتخاب بازی‌های مناسب برای هر جمع

اگر جمع شما اهل بازی‌های پیچیده و استراتژیک نیستند، سراغ بازی‌های طولانی و سنگین نروید. بازی‌های مهمانی مانند استوژیت، مافیا، اسم فامیل، یا بازی‌های مبتنی بر کارت، بهترین گزینه‌ها هستند. اگر کنسول بازی دارید، که چه بهتر. فقط باید مواظب باشید هیچ‌کس برای مدت طولانی از جریان بازی خارج نماند و تبدیل به تماشاچی نشود.

ساخت یک تورنمنت هیجان‌انگیز

برای ایجاد حس رقابت، دورهمی را به شکل یک تورنمنت برگزار کنید. یک جدول امتیازات روی یک کاغذ یا تخته وایت‌برد بکشید. تیم‌ها را به صورت تصادفی مثلا با قرعه‌کشی انتخاب کنید تا افراد با کسانی هم‌تیمی شوند که کمتر با آنها صمیمی هستند. برای تیم برنده جایزه در نظر بگیرید. مثلا تیمی که آخر می‌شود باید ظرف‌های شب را بشوید.

۳. سینمای خانگی با چاشنی نقد و بررسی

تماشای دسته‌جمعی فیلم یک ایده برای دورهمی‌های کم‌هزینه است، اما اگر فقط به پخش کردن یک فیلم و سکوت کردن ختم شود، تفاوت چندانی با سینما رفتن ندارد. تبدیل کردن تماشای فیلم به یک رویداد تعاملی، ارزش این دورهمی را بیشتر می‌کند.

انتخاب فیلم‌های چالش‌برانگیز

به جای انتخاب فیلم‌هایی که فقط سرگرم‌کننده هستند و به سرعت فراموش می‌شوند، فیلم‌هایی را انتخاب کنید که پایان باز، مفاهیم روان‌شناختی عمیق یا گره‌های معمایی دارند. یعنی فیلم‌هایی که پس از پایان، افراد را وادار به بحث و دفاع از نظریاتشان کنند. حتی می‌توانید سراغ تماشای مینی‌سریال‌های جذاب یا مستند‌های جنجالی بروید. برای انتخاب فیلم، از چند روز قبل در گروه دوستانه نظرسنجی بگذارید تا همه در این فرآیند دخیل باشند.

ایجاد فضای سینمایی در اتاق نشیمن

نورپردازی را عوض کنید. بی‌خیال چراغ‌های اصلی شوید و از ریسه‌های نوری یا آباژور استفاده کنید. برای خوراکی، به جای سفارش فست‌فود، سراغ پاپ‌کورن‌های خانگی بروید که هم ارزان هستند و هم حس سینما ایجاد می‌کنند.

پس از پایان فیلم، حداقل نیم ساعت برای بحث و تبادل نظر وقت بگذارید. از افراد بخواهید بهترین سکانس، منفورترین شخصیت یا برداشت خود از پایان فیلم را بگویند. این گفت‌و‌گو‌ها گاهی از خود فیلم جذاب‌تر می‌شوند.

۴. کارگاه‌های اشتراک مهارت دوستانه

هر کدام از افراد حاضر در دورهمی مهارت یا دانشی دارند که برای بقیه جذاب است. یکی در عکاسی با موبایل مهارت دارد. دیگری ترفند‌های دم کردن قهوه را بلد است. یک نفر دیگر زبان جدیدی یاد گرفته و ممکن است دیگری در ساخت کاردستی استعداد داشته باشد.

کشف استعداد‌های پنهان گروه

قبل از دورهمی، از مهمان‌ها بخواهید مهارتی را که می‌توانند در ۲۰ تا ۳۰ دقیقه به دیگران آموزش دهند، پیشنهاد کنند. این مهارت قرار نیست پیچیده باشد. مثلا آموزش بستن ۳ مدل کراوات، ترفند‌های ادیت عکس با اپلیکیشن‌های رایگان موبایل یا چگونه یک گیاه آپارتمانی را قلمه بزنیم.

تدارکات ساده برای یک شب خلاقانه

بسته به نوع مهارتی که قرار است آموزش داده شود، از افراد بخواهید وسایل اولیه را همراه خود بیاورند مثلا اگر آموزش ادیت عکس است، همه گوشی‌هایشان شارژ داشته باشد. اگر آموزش گل‌کاری است، چند گلدان کوچک و خاک تهیه کنید.

فضای خانه را طوری بچینید که همه به صورت دایره‌وار دور هم بنشینند و روی کار تمرکز کنند. در حین انجام فعالیت‌های عملی، خنده‌ها و شوخی‌های زیادی شکل می‌گیرد و جذابیت دورهمی بیشتر می‌شود.

۵. پیک‌نیک‌های شهری در فضا‌های کشف‌نشده

پیک‌نیک رفتن محدود به روز‌های تعطیل و جاده‌های خارج از شهر نیست. فضای سبز شهری، پارک‌های جنگلی کمتر شناخته‌شده و حتی پشت‌بام خانه، گزینه‌هایی عالی برای تغییر حال و هوا هستند. بیرون رفتن از چهاردیواری خانه، به خودی خود انرژی جمع را تغییر می‌دهد.

انتخاب لوکیشن‌های جایگزین

به جای رفتن به پارک‌های شلوغ و معروف شهر که پیدا کردن جای نشستن سخت است، به دنبال بوستان‌های محلی، فضا‌های سبز حاشیه شهر یا مناطقی باشید که امکان تماشای منظره شهر در شب را دارند. تغییر زمان پیک‌نیک از ظهر به اواخر شب یا حتی صبح زود برای صرف صبحانه، تجربه متفاوتی است.

تجهیزات ساده، اما کاربردی

برای یک پیک‌نیک کم‌هزینه، نیازی به منقل بزرگ و تجهیزات حرفه‌ای کمپینگ ندارید. یک زیرانداز مناسب، چند فلاسک چای، ساندویچ‌های سرد خانگی، کوکو یا الویه‌هایی که از قبل آماده شده‌اند، تمام چیزی است که نیاز دارید. چند وسیله بازی سبک مانند فریزبی، توپ والیبال یا بدمینتون همراه داشته باشید. هدف این است که از هوای آزاد لذت ببرید و از دغدغه‌های روزمره فاصله بگیرید، نه اینکه خود را درگیر حمل و نقل وسایل سنگین و پخت‌وپز‌های سخت در طبیعت کنید.

کیفیت یک دورهمی هرگز با صفر‌های روی صورت‌حساب رستوران یا کافه سنجیده نمی‌شود. عمیق‌ترین خنده‌ها، جدی‌ترین بحث‌ها و ماندگارترین خاطرات معمولا در ساده‌ترین فضا‌ها و با کمترین امکانات شکل می‌گیرند. استفاده از ایده‌هایی مانند پات‌لاک‌های هدفمند، تورنمنت‌های بازی، سینمای خانگی تعاملی، اشتراک مهارت و پیک‌نیک‌های شهری ساده، به ما یادآوری می‌کنند که هدف اصلی از دورهمی، حضور در کنار یکدیگر است. وقتی استرس هزینه‌های بالا حذف شود، افراد با آرامش بیشتری در لحظه حضور پیدا می‌کنند. کافی است کمی از روتین همیشگی فاصله بگیرید و با مشارکت دادن تمام افراد گروه، رویداد‌هایی خلق کنید که ارزش معنوی آنها به چشم بیاید.

منبع: همشهری آنلاین