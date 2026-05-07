باشگاه خبرنگاران جوان ؛ زهره شعبانی -همزمان با گرامیداشت روز جان برکفان هلال احمر،اجتماع بزرگ هلال احمریهای جانفدا با شعار «چو سرو ایستادهایم» و در راستای تجدید بیعت و لبیک به رهبر معظم انقلاب با مشارکت جمعیت هلال احمر استان قم با همکاری سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری قم، گروه جهادی مهر رضوی و گروه تبلیغی جهادی شهید محمدرضا شفیعی برگزار شد.
در این مراسم که در میدان مفید قم (قرارگاه مرکزی امام سیدمجتبی خامنهای) برگزار شد، برنامههای ویژه و متنوعی از جمله سخنرانی، مدیحهسرایی و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و رهبری اجرا گردید.
حاضران در این اجتماع با سردادن شعارهای «لبیک یا خامنهای»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل»، حمایت قاطع خود را از نظام و رهبری اعلام کردند و یاد و خاطره شهدای امدادگر را گرامی داشتند.