باشگاه خبرنگاران جوان - کیم سو کی رئیس کمیسیون امور خارجه و اتحاد مجلس ملی کره جنوبی در گفت‌وگوی تلفنی با ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، درباره آخرین تحولات روابط دوجانبه، مسائل منطقه‌ای و برخی موضوعات مرتبط با امنیت دریانوردی در تنگه هرمز به تبادل نظر پرداخت.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در پاسخ به این تماس ضمن ابراز خرسندی از برقراری گفت‌وگوی مستقیم میان کمیسیون‌های تخصصی دو کشور، گفت: روابط جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کره همواره بر مبنای احترام متقابل و منافع مشترک استوار بوده و نمایندگان مجالس دو کشور در طول این سالیان، نقشی بی‌بدیل در تعمیق این پیوند‌ها ایفا کرده‌اند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: گفت‌و‌گو‌های پارلمانی، مصون از سوءتفاهم‌ها و کارشکنی‌های بازیگران فرامنطقه‌ای، می‌تواند مسیر توسعه را هموار سازد، زیرا تکیه بر امنیت استیجاری از سوی قدرت‌های فرامنطقه‌ای، سرابی بیش نیست.

مسیر آینده از مسیر نظام سلطه و یکجانبه‌گرایی جدا شود

عزیزی با تحلیل شرایط کنونی روابط دو کشور و ضرورت عبور از رکود موجود ضمن انتقاد از تبعیت برخی دولت‌ها از سیاست‌های یک‌جانبه‌گرایانه و زیاده‌خواهانه آمریکا به ویژه بعد از خروج غیرقانونی ایالات متحده از برجام و اعمال تحریم‌های ظالمانه، تصریح کرد: تسلیم شدن در برابر دیکته‌های فراسرزمینی، نه تنها کمکی به امنیت و توسعه منطقه و روابط و منافع کشور‌ها نمی‌کند بلکه عامل اصلی عقب‌ماندگی در بهره‌گیری از ظرفیت‌های عظیم کشور‌ها است لذا مسیر آینده باید از مسیر نظام سلطه و یکجانبه‌گرایی جدا شود.

وی ادامه داد: خودداری کره جنوبی از مشارکت در هرگونه عملیات نظامی در تنگه هرمز علیرغم فشار‌های گسترده، اقدامی خردمندانه و در راستای حفظ ثبات منطقه بود و رأی ممتنع کره جنوبی به قطعنامه‌های شورای امنیت در مورد بازگرداندن تحریم‌ها و تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ در سپتامبر سال‌جاری، نشان‌دهنده پایبندی آن کشور به حقوق و چندجانبه‌گرایی است.

عزیزی افزود: همچنین مسکوت گذاشتن طرح غیرسازنده محکومیت ایران در پارلمان ملی، نشان از بلوغ سیاسی و درک درست از تحولات داخلی ایران دارد و این تصمیمات هوشمندانه ثابت می‌کند که با درایت و شجاعت پارلمانی، می‌توان از این مرحله دشوار عبور کرده و وارد دوره جدیدی از تحرک در روابط شد.

ترامپ در عملیات مربوط به تنگه هرمز شکست خورد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به موضوع تنگه هرمز و برخی ادعا‌های مطرح‌شده، گفت: ترامپ در این عملیات نظامی شکست مفتضحانه خورد لذا به دروغ‌پردازی و فریب روی آورده البته که جمهوری اسلامی ایران همواره خواهان دریانوردی ایمن و آزاد در تنگه هرمز بوده و هست.

عزیزی تصریح کرد: ریشه اصلی ناامنی و بی‌ثباتی در خلیج فارس و تنگه هرمز، حضور نظامی آمریکا و ماجراجویی‌های رژیم صهیونیستی است، نه اقدامات حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران.

وی به تحولات جدید در کره جنوبی نیز اشاره کرد وگفت: پویایی کنونی در کره جنوبی، از جمله روی کار آمدن دولت جدید به ریاست آقای لی جائه میونگ یک فرصت تاریخی برای بازتنظیم روابط است و دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم در ایران نیز با رویکردی تعامل‌گرا، آماده گشودن فصلی نوین در روابط هستند. بر این باورم که کمیسیون‌های ما می‌توانند موتور محرکه این تحول باشند.

وی در تشریح محور‌های پیشنهادی این همکاری افزود: تشکیل کمیسیون مشترک پارلمانی دو کشور، همکاری فناورانه از طریق پیوند ظرفیت‌های صنعتی در حوزه‌هایی مانند خودروسازی، نانو و هوش مصنوعی و همچنین گفت‌و‌گو‌های امنیتی و سیاسی برای کمک به صلح منطقه‌ای از جمله محور‌های قابل پیگیری است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: آینده از آن کسانی است که با تکیه بر اراده ملت‌ها، مسیر خود را از یکجانبه‌گرایی و نظام سلطه جدا کنند و پارلمان‌های دو کشور می‌توانند پیشگام این مسیر نو باشند.

رئیس کمیسیون امورخارجه مجلس کره جنوبی: موضوع پول‌های مسدودشده ایران قابل پیگیری است

کیم سو کی، رئیس کمیسیون امور خارجه و اتحاد مجلس ملی کره جنوبی نیز در این تماس تلفنی ضمن ابراز همدردی با ملت ایران بر استواری راه رهبر شهید جمهوری اسلامی ایران تاکید و با اشاره به تحولات اخیر منطقه، گفت: شرایط خاورمیانه به گونه‌ای است که تحولات آن صرفا محدود به منطقه نبوده و بر معادلات جهانی نیز اثرگذار است.

رئیس کمیسیون امور خارجه و اتحاد مجلس ملی کره جنوبی همچنین با اشاره به موضوع منابع مالی ایران در کره جنوبی، تصریح کرد: موضوع پول‌های مسدودشده ایران که سال‌ها است تحت تأثیر مداخلات و فشار‌های آمریکا قرار دارد، از مسائل مهم و قابل پیگیری است.

کیم سو کی با ابراز تمایل برای توسعه مناسبات دوجانبه، گفت: ایران و کره جنوبی در آینده می‌توانند روابط خود را تعمیق بخشند و ارتقای سطح مناسبات دو کشور می‌تواند نقش مهمی در توسعه همکاری‌های دوجانبه ایفا کند.

منبع: ایسنا