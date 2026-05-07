باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه فرانسوی «لوموند» به نقل از منبعی در دادستانی کل فرانسه گزارش داد که دادستانی پاریس تحقیقات مقدماتی را علیه ایلان ماسک، تاجر و کارآفرین آمریکایی و شرکت او، «ایکس» (توییتر سابق)، آغاز کرده است.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که ماسک احضاریه پاریس برای حضور در دادستانی در تاریخ ۲۰ آوریل گذشته جهت ادای توضیحات را نادیده گرفت. این تحقیقات همچنین شامل لیندا یاکارینو ، مدیرعامل سابق این شرکت نیز می‌شود.

کامی آیری، وکیل شرکت ایکس، به درخواست این روزنامه برای اظهارنظر پاسخی نداده است. شایان ذکر است که دادستانی پیش‌تر از انجام عملیات بازرسی در دفاتر «ایکس» در فرانسه با همکاری پلیس اروپا (یوروپل) و واحد مبارزه با جرایم سایبری ژاندارمری فرانسه خبر داده بود.

در همین راستا خبرگزاری فرانسه گزارش داد که این اقدامات مربوط به پرونده‌ای است که در ژانویه ۲۰۲۵ علیه این پلتفرم اجتماعی گشوده شد؛ این پرونده در پی شکایت‌هایی درباره نحوه عملکرد الگوریتم‌های آن و همچنین شکایت‌های مربوط به چت‌بات هوش مصنوعی «گروک» (Grok) به دلیل انتشار تصاویر غیراخلاقی تولید شده توسط هوش مصنوعی، به جریان افتاده است.

منبع: آر تی