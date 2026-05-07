به دنبال شکایت‌های متعدد از عملکرد پلتفرم ایکس در سال ۲۰۲۵، منابع خبری از آغاز تحقیقات رسمی دادستانی پاریس علیه ایلان ماسک خبر دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه فرانسوی «لوموند» به نقل از منبعی در دادستانی کل فرانسه گزارش داد که دادستانی پاریس تحقیقات مقدماتی را علیه ایلان ماسک، تاجر و کارآفرین آمریکایی  و شرکت او، «ایکس» (توییتر سابق)، آغاز کرده است.

این تصمیم پس از آن اتخاذ شد که ماسک احضاریه پاریس برای حضور در دادستانی در تاریخ ۲۰ آوریل گذشته جهت ادای توضیحات را نادیده گرفت. این تحقیقات همچنین شامل لیندا یاکارینو ، مدیرعامل سابق این شرکت نیز می‌شود.

کامی آیری، وکیل شرکت ایکس، به درخواست این روزنامه برای اظهارنظر پاسخی نداده است. شایان ذکر است که دادستانی پیش‌تر از انجام عملیات بازرسی در دفاتر «ایکس» در فرانسه با همکاری پلیس اروپا (یوروپل) و واحد مبارزه با جرایم سایبری ژاندارمری فرانسه خبر داده بود.

در همین راستا خبرگزاری فرانسه  گزارش داد که این اقدامات مربوط به پرونده‌ای است که در ژانویه ۲۰۲۵ علیه این پلتفرم اجتماعی گشوده شد؛ این پرونده در پی شکایت‌هایی درباره نحوه عملکرد الگوریتم‌های آن و همچنین شکایت‌های مربوط به چت‌بات هوش مصنوعی «گروک»  (Grok) به دلیل انتشار تصاویر غیراخلاقی تولید شده توسط هوش مصنوعی، به جریان افتاده است.

منبع: آر تی

برچسب ها: ایلان ماسک ، دادگاه فرانسه
خبرهای مرتبط
انتشار اسناد بیشتر از اپستین، پرده از ارتباط او با ایلان ماسک برداشت
قرارداد پنتاگون با شرکت ایلان ماسک برای استفاده نظامی از «گروک»
توهین ایلان ماسک به نخست وزیر اسپانیا به خاطر ممنوعیت رسانه‌های اجتماعی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۰ ۱۷ ارديبهشت ۱۴۰۵
دادستانی فرانسه، تحریم باید گردد. فرانسه همون کشوری هست که بسته های خون آلوده به بیماری ایدز به ایران فرستاد و هزاران ایرانی رو به کام نیستی برد.
۰
۲
پاسخ دادن
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
آتلانتیک: ترامپ برای پایان دادن به جنگ «دست و پا می‌زند»
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
ادامه موج سرکوب در بحرین
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
آخرین اخبار
پوتین: اگر جنگ علیه ایران به پایان نرسد، جهان هزینه آن را خواهد پرداخت
برنى سندرز: دولت آمریکا درباره هزینه درگیری‌ها دروغ می‌گوید
جنگ در آسیای غربی مردم انگلیس را ترسانده است
ترامپ: انتظار داریم ایران به زودی پاسخ ما را بدهد
شمار شهدای لبنان به ۲۷۹۵ نفر رسيد
جمعیت الوفاق بحرین: حكومت عليه شيعيان اعلام جنگ كرده است
به صدا درآمدن آژیرهای هشدار در شمال اراضى اشغالی
عضو کنگره آمریکا خواستار پایان دادن به جنگ علیه ایران شد
بلومبرگ: ذخایر جهانی نفت با سرعت بی‌سابقه‌ای در حال کاهش است
دیدار الجولانی و نواف سلام در دمشق
نیویورک تایمز: دریای خزر پلی بین ایران و روسیه است که تحریم‌های آمریکا را به چالش می‌کشد
گاردین: ناتوانی ترامپ در برابر ایران برای او بحرانی شخصی و سیاسی است
پوتین در سخنرانی روز پیروزی: روسیه همیشه پیروز خواهد بود
نخست‌وزیر جدید مجارستان سوگند یاد کرد
کرملین: مسیر صلح روسیه و اوکراین پیچیده است
صدراعظم آلمان: پایان دادن به جنگ هدف مشترک اروپا و آمریکاست
مصر برای مقابله با پیامد‌های اقتصادی جنگ، از بانک جهانی کمک دریافت می‌کند
اعزام ناو هواپیمابر انگلیس به منطقه
نماینده حزب‌الله: مقاومت دیگر به وضعیت پیش از دوم مارس بازنمی‌گردد
حزب الله: مذاکرات مستقیم با اسرائیل «مسیر نزولی و امتیازدهی» است
بازگشت گوردون براون به دولت انگلیس در بحران
عربستان از ترس حملات ایران، پشت پرده با «پروژه آزادی» ترامپ مخالفت کرد
اولیانوف: آمریکا هنوز نمی‌فهمد «باج‌گیری و ارعاب» در برابر ایرانی‌ها کارساز نیست
ادامه موج سرکوب در بحرین
پرواز‌های هواپیمایی «ویز ایر» مجارستان به اراضی اشغالی لغو شد
قفقاز؛ تنگه هرمز دوم ایران
ترامپ سنت ۱۰ ساله بازنگری نقشه‌های انتخاباتی را شکست
آسیاتایمز: جنگ با ایران پایان «عصر برتری بلامنازع آمریکا» را آشکار کرد/ جهان دیگر تک‌قطبی نیست
اردوغان: نیاز اتحادیه اروپا به ترکیه بیشتر از نیاز ما به آنهاست
پوتین در رژه روز پیروزی: «پیروزی همیشه از آن ما بوده و خواهد بود»