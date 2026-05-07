باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - جو لاریا، سردبیر وبسایت Consortium news در گفتوگو با پرستیوی گفت: تقریباً بیشتر آمریکاییها موافق هستند که حمله به ایران، یک حمله بیجهت به کشوری بوده، که برای آمریکا تهدید به حساب نمیآمد. بسیاری از آنها معتقدند که این اقدام بیشتر در راستای منافع اسرائیل بوده است. بنابراین، این وضعیت برای ترامپ یک بازی باخت - باخت است.
لاریا ادامه داد: ترامپ باید هرچه سریعتر از این وضعیت خارج شود. نتانیاهو میخواهد ترامپ در این وضعیت بماند و اگر او را تحت فشار یا باجگیری نگه دارد، ترامپ در تنگنا گیر افتاده است. به همین دلیل، فکر میکنم ترامپ از نظر رفتاری دچار آشفتگی میشود. شاید از قبل هم چنین ویژگیهایی داشته، اما حالا دیگر نمیتواند آن را پنهان کند. توییت او در روز عید پاک واقعاً یک نقطه عطف است؛ چون نشان میدهد کنترل خود را کاملاً از دست داده است.