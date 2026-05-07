سردبیر وب‌سایت Consortium news گفت: بسیاری از آمریکایی‌ها معتقدند که حمله آمریکا به خاک ایران بیشتر در راستای منافع اسرائیل بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - جو لاریا، سردبیر وب‌سایت Consortium news در گفت‌وگو با پرس‌تی‌وی گفت: تقریباً بیشتر آمریکایی‌ها موافق‌ هستند که حمله به ایران، یک حمله بی‌جهت به کشوری بوده، که برای آمریکا تهدید به حساب نمی‌آمد. بسیاری از آن‌ها معتقدند که این اقدام بیشتر در راستای منافع اسرائیل بوده است. بنابراین، این وضعیت برای ترامپ یک بازی باخت - باخت است. 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

لاریا ادامه داد: ترامپ باید هرچه سریع‌تر از این وضعیت خارج شود. نتانیاهو می‌خواهد ترامپ در این وضعیت بماند و اگر او را تحت فشار یا باج‌گیری نگه دارد، ترامپ در تنگنا گیر افتاده است. به همین دلیل، فکر می‌کنم ترامپ از نظر رفتاری دچار آشفتگی می‌شود. شاید از قبل هم چنین ویژگی‌هایی داشته، اما حالا دیگر نمی‌تواند آن را پنهان کند. توییت او در روز عید پاک واقعاً یک نقطه عطف است؛ چون نشان می‌دهد کنترل خود را کاملاً از دست داده است.

برچسب ها: ترامپ ، نتانیاهو
خبرهای مرتبط
دیدار ترامپ و نتانیاهو؛ بازی با آتش در خاورمیانه؟
به تعویق افتادن محاکمه ترامپ به مدت نامعلوم؛ احتمال مختومه شدن پرونده یا لغو حکم
نتانیاهو: با ترامپ بر سر «تهدید‌های ایران» توافق کامل داریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
بهرام عظیمی: انیمیشن‌های لگویی مرا دیوانه کرده‌اند!
«عباس انجام»، مدیر دفتر نمایندگی سازمان صداوسیما در عراق شد
پوستر هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران منتشر شد
سینمایی «بر بال فرشتگان» در قاب نمایش
فراخوان «قصه شهر جنگی» منتشر شد
خانه سینما فراخوان خاطره‌نویسی از جنگ را منتشر کرد
گزارش فروش تئاترهای تهران؛ «زندانی خیابان دوم» رکورددار شد
پیوند یاد شهدای میناب و تقدیر از خدمتگزاران مردم؛ پیام علیخانی برای روز هلال احمر
«موزه شهدای مدرسه میناب» در کاخ سعدآباد راه‌اندازی می‌شود
آخرین اخبار
پیوند یاد شهدای میناب و تقدیر از خدمتگزاران مردم؛ پیام علیخانی برای روز هلال احمر
«موزه شهدای مدرسه میناب» در کاخ سعدآباد راه‌اندازی می‌شود
گزارش فروش تئاترهای تهران؛ «زندانی خیابان دوم» رکورددار شد
خانه سینما فراخوان خاطره‌نویسی از جنگ را منتشر کرد
فراخوان «قصه شهر جنگی» منتشر شد
سینمایی «بر بال فرشتگان» در قاب نمایش
«عباس انجام»، مدیر دفتر نمایندگی سازمان صداوسیما در عراق شد
پوستر هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران منتشر شد
بهرام عظیمی: انیمیشن‌های لگویی مرا دیوانه کرده‌اند!
«عندلیب» و «به‌وقت ایران» در صدر تماس‌های مردمی