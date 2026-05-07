شامگاه پنج شنبه انفجارهایی در جزیره قشم شنیده شده است که بررسی‌های برخی منابع حاکی از اصابت پرتابه به اسکله بهمن قشم دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان- شامگاه پنجشنبه شنیده شدن صدای انفجار در حد محدوده جزیره قشم و بندرعباس از سوی ساکنان محلی گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، هنوز ماهیت این صداها مشخص نیست.

هنوز هیچ‌یک از نهادهای رسمی درباره علت وقوع این صداها اظهارنظر نکرده‌اند، اما پیگیری‌ها برای کسب اطلاع از ماهیت انفجارها ادامه دارد.

 بررسی‌ها در بندرعباس نشان می‌دهد در جریان تبادل آتش میان نیروهای مسلح ایران و دشمن بخش‌های تجاری اسکله بهمن در جزیره قشم هدف قرار گرفته است. 

این اسکله در جنگ رمضان نیز مورد تعرض قرار گرفته بود.

 

منبع: مهر

برچسب ها: صدای انفجار ، انفجار مهمات جنگی
خبرهای مرتبط
سومین روز از انفجار در بندر شهید رجایی
صدای انفجارها در مهران مربوط به عراق بوده است
احتمال شنیده شدن صدای انفجار طی برگزاری یک رزمایش در منطقه ماهشهر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۶۷
در انتظار بررسی: ۱
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فورا امارات را با خاک یکسان کنید
۲۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
قطر
۰۱:۵۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات=گوشت قربونی در دست نتانیابو
۱۸
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
تا وقتی وارد فاز درگیری و جنگ با دنیا باشید هیچ وقت سایه جنگ از ایران بلند نمیشه
۲
۳۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۰۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ساده لوحان مذاکرات دست بردارید از این مماشات در غرب مگر چه میشاشند این غربزده ها نیاز دارند بکوبید این آمریکاییها وکشور های همسایه را
۱۰
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
🇦🇫ربابه رخشانی🇦🇫
۰۱:۰۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا یه دفعه امارات رو نابود نمیکنید یه دفعه حکومت امارات رو سرنگون کنید و اختیار و اداره ی کشورش رو به دست یکی از نیروهای مقاومت بسپارید برای ایران هم بسیار مناسب است بحرین هم حکومتش رو سرنگون کنید و به ایران برش گردانید و چه بهتر دوباره بحرین جزو خاک ایران میشه زنده باد ایران
۲۳
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بنزین نیست تو جایگاه ها . هر شب باید بیایم برا ۱۵ لیتر .
۴
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات دوست داره امریکا جنگ کنه ایران ضعیف بشه جزایر ایرانی به خودش الحاق کنه
۲۰
۱۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
جمعه وشنبه برا ما خوب نیس
۲۲
۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۵۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بلاخره جنگ باز واویلا
۶
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
امریکا خودش میگه زده، بعد شماها چرا یجوری چیدین که امارات انگار حمله کرده؟
۲
۱۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۲۸ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
چون زدن امارات راحتتره
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۴۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فرقی ندارن کی زده آمریکا یا امارات باید چنان درسی بهشون بدیم که اگر توخواب دیدن به ایران حمله کردن با ترس و لرز از خواب بلندشن بگن چه غلتی کردیم، یا بجنگیم یا آمریکا با کشورهای دست نشاندشون بگن غلت کردیم تا آخره عمرشون
۷
۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محمد
۰۰:۴۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات فکر کرده یمن هست هر قلطی خاست کنه من تا صبح میشینم تا جواب این مفسد امارات با یک موشک ولفجر داده بشه چرا ۶ملیون بشکه نفت صادر کنه ما با این وسعت و شجره تو بوجه سالانمون بمونیم برا یک بار درستش کنید فردا فرزندانمون طلبکارمون میشن میگن چرا درستش نکردین همه به یک اندازه نفت باید صادر کنند اگرم نفت مارو نخریدن تنگه بسته بشه تا هیشکی نفت نتونه صادر کنه کار اسراییل نبوده اون اگر زده بود گردن میگرفت کار امارات و بحرینه
۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
امارات و قطر رو با خاک یکی کنین اگه میخواین زره چشمی از آمریکا و اسرائیل بگیرین در غیر این صورت بازم شاهد تهاجم بیشتر هستیم
۱۶
۱۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
انشاءالله جمعه صبح که بیدار شویم بشنویم که دیگر چیزی از امارات نمانده.
۳۰
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۳۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کار شیطان بزرگ است
۲۶
۷
پاسخ دادن
۱۲۳۴
تکذیب ۶ مفقودی و ۶ مجروح در حمله آمریکا به قایق صیادی
افزایش قیمت سیلندر گاز مایع در هرمزگان
پرداخت ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد برای منازل تخریب‌شده در جنگ
عملیات انهدام مهمات کشف‌شده در بندرعباس
طرح نظارت بر تعمیرگاه خودرو در بندرعباس
دانشگاه‌های هرمزگان در فقر بودجه؛ نماینده مجلس هشت مطالبه راهبردی را تشریح کرد
پرداخت ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ
آخرین اخبار
دانشگاه‌های هرمزگان در فقر بودجه؛ نماینده مجلس هشت مطالبه راهبردی را تشریح کرد
عملیات انهدام مهمات کشف‌شده در بندرعباس
پرداخت ودیعه مسکن تا سقف ۲ میلیارد برای منازل تخریب‌شده در جنگ
افزایش قیمت سیلندر گاز مایع در هرمزگان
تکذیب ۶ مفقودی و ۶ مجروح در حمله آمریکا به قایق صیادی
طرح نظارت بر تعمیرگاه خودرو در بندرعباس
پرداخت ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ
۶ مفقود در حمله شب گذشته آمریکا به شناورهای صیادی و باری بندرمعلم