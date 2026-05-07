باشگاه خبرنگاران جوان- شامگاه پنجشنبه شنیده شدن صدای انفجار در حد محدوده جزیره قشم و بندرعباس از سوی ساکنان محلی گزارش شده است.
بر اساس این گزارش، هنوز ماهیت این صداها مشخص نیست.
هنوز هیچیک از نهادهای رسمی درباره علت وقوع این صداها اظهارنظر نکردهاند، اما پیگیریها برای کسب اطلاع از ماهیت انفجارها ادامه دارد.
بررسیها در بندرعباس نشان میدهد در جریان تبادل آتش میان نیروهای مسلح ایران و دشمن بخشهای تجاری اسکله بهمن در جزیره قشم هدف قرار گرفته است.
این اسکله در جنگ رمضان نیز مورد تعرض قرار گرفته بود.
منبع: مهر