هم‌زمان با دستور پوتین برای آتش‌بس در سالگرد پیروزی بر نازی‌ها، رئیس شورای اروپا اعلام کرد اتحادیه اروپا آماده ورود به مذاکرات مستقیم با مسکو است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - روزنامه «فایننشال تایمز» روز پنجشنبه به نقل از یک مقام ارشد گزارش داد که سران اتحادیه اروپا خود را برای گفت‌و‌گو‌های احتمالی با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، آماده می‌کنند.

آنتونیو کوستا، رئیس شورای اروپا، اظهار داشت که امکان تعامل و مذاکره میان اتحادیه اروپا و پوتین را می‌بیند و افزود که اتحادیه در این مسیر از حمایت ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، برخوردار است. این موضع‌گیری رئیس شورای اروپا از آن جهت قابل توجه است که اتحادیه اروپا در سال‌های گذشته مواضع سرسختانه‌ای علیه روسیه اتخاذ کرده و از آغاز جنگ در فوریه ۲۰۲۲، بسته‌های تحریمی را علیه این کشور وضع کرده است.

هم‌زمان، وزارت دفاع روسیه به مناسبت هشتاد و یکمین سالگرد پیروزی اتحاد جماهیر شوروی بر نازی‌ها، در روز‌های ۸ و ۹ مه (۱۸ و ۱۹ اردیبهشت) اعلام آتش‌بس کرد. این وزارتخانه تصریح کرد که این تصمیم بنا به دستور ولادیمیر پوتین اتخاذ شده و ابراز امیدواری کرد که طرف اوکراینی نیز اقدام مشابهی انجام دهد.

در همین راستا، روز سه‌شنبه نیز مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در تماسی تلفنی با همتای روسی خود، سرگئی لاوروف، گفت‌و‌گو کرد که بخشی از این رایزنی‌ها به موضوع جنگ اوکراین اختصاص داشت.

منبع: المیادین

