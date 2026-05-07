امامی گفت: در «کارآگاه علوی ۳» یک نقش بسیار جدی و پر از التهاب دارم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - هلیا امامی، بازیگر سینما و تلویزیون در یک برنامه خبر از حضور خود در سریال «کارآگاه علوی ۳» را داد و گفت: در حال حاضر، مشغول سریال «کارآگاه علوی ۳» هستم؛ یک سریال بسیار جدی و نقش سخت و پر از التهاب، اشک و گریه به عهده دارم.

پیش از این خبر رسیده بود که در فصل جدید سریال بهنام تشکر، بازیگر نقش برادرزاده کارآگاه علوی را بازی می‌کند. او شخصیتی مستقل دارد، اما هرگاه در پرونده‌ها به بن‌بست می‌خورد، به‌سراغ عمویش می‌رود و همین پیوند خانوادگی و حرفه‌ای، موتور محرک داستان است.