باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گاردین با اشاره به تصمیم ناموفق دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا برای تنگه هرمز، در تحلیلی نوشت: وقتی ترامپ به طور ناگهانی «پروژه آزادی» یا همان طرح بازگشایی تنگه هرمز را متوقف کرد، این تصور را ایجاد کرد که فرصتی جدی برای توافق صلح به وجود آمده و نباید آن را از دست داد.
در ادامه، معلوم شد که او پروژه خود را پس از ممانعت عربستان برای استفاده آمریکا از حریم هوایی خود، به حالت تعلیق درآورده است؛ زیرا این عملیات شامل ارائه پوشش هوایی به کشتیهای در حال عبور از تنگه بود.
روایتهای مختلفی در مورد چرایی این اتفاق وجود دارد. انبیسی نیوز که اولین بار اقدام عربستان را گزارش کرد، اظهار داشت دلیل آن بوده است که ریاض و دیگر کشورهای خلیج فارس از قبل مطلع نشده بودند. در جای دیگر، تفسیر سعودیها حاکی از آن بود که تعطیلی عملیات آمریکت پس از حمله به تأسیسات نفتی در فجیره انجام شده است.
هر دو روایت حاکی از عدم آمادگی در زیر بنای پروژه آزادی ترامپ است. آن طور که ترامپ ادعا کرده بود، پشت این تصمیم ناگهانی هیچ پیشرفت دیپلماتیک یا توافق نهایی وجود نداشت؛ بلکه فقط یک شکست در کار بود. در ادامه، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و مذاکرهکننده ارشد ایران به شبکه اجتماعی ایکس رفت تا نوشتهای یک خطی و تمسخرآمیز را برای ترامپ بنویسد. او نوشت: «عملیات «به من اعتماد کن برادر شکست خورد.»
در حال حاضر، طرح آمریکایی که ایران در حال بررسی آن است، ۱۴ بند دارد. این طرحها به منزله تجدید موضع مذاکرهای ایالات متحده هستند و پایان دائمیتری برای جنگ پیشنهاد میدهند. در حالی که موضع رسمی ایران این است که پیشنهاد ایالات متحده در انتظار بررسی است، یک مقام ارشد مجلس آن را به عنوان فهرست آرزوهای آمریکا رد کرده است.
ترامپ اصرار دارد که «هیچ ضربالاجلی» برای پاسخ ایران تعیین و فعلاً سکوت برای او مناسب است. ترامپ قرار است هفته آینده برای دیدار با شی جینپینگ، رئیس جمهور چین به پکن پرواز کند و نمیخواهد وقتی آنجاست، در جنگ باشد.
در همین حال، ایران اعتماد کمی به تیم مذاکرهکننده ایالات متحده دارد: جرد کوشنر، داماد رئیسجمهور و استیو ویتکاف، دوست و فرستاده ویژه او هستند. هر دو توسعهدهنده املاک و مستغلات هستند و تجربه و درک محدودی از مذاکرات هستهای و تاریخچه آن دارند.
کوشنر و ویتکاف هر دو منافع تجاری گستردهای در غرب آسیا و روابطی با (رژیم) اسرائیل دارند و تهران آنها را به عنوان تحریککنندگان ترامپ و طرفداران (رژیم) اسرائیل میبیند.
همچنین، ایرانی که این بار به میز مذاکره میآید، به طور قابل توجهی بیاعتمادتر از گذشته است، زیرا جنگ کنونی و جنگ قبل از آن در میانه مذاکرات آغاز شد.
دنی سیترینوویچ، رئیس سابق میز ایران در اطلاعات نظامی اسرائیل و محقق فعلی در موسسه مطالعات امنیت داخلی در مجله فارن افرز نوشت: «در مورد ایران، فشار خارجی سیستم را دچار مشکل نکرد؛ بلکه موضع محافظهکاران آن را تقویت کرد. نتیجه، ایرانی است که کمتر قابل پیشبینی و کمتر خویشتندار خواهد بود».
منبع: گاردین