دو نماینده ایران در دسته ۹۴ کیلوگرم مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان به روی تخته رفتند که حمید رضا زارعی در حرکت دوضرب موفق به کسب مدال نقره و در مجموع نیز موفق به کسب مدال برنز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان برای نمایندگان ایران با رقابت حمیدرضا زارعی و محمدامین حبیبی در دسته ۹۴ کیلوگرم در اسماعیلیه مصر دنبال شد و این ۲ وزنه‌بردار جوان ایران با ۹ ورزشکار دیگر، رقابت کردند.

در ادامه نتایج این ۲ وزنه‌بردار در حرکات یک ضرب، دوضرب و مجموع آمده است:

حمیدرضا زارعی

حرکت اول یک ضرب: ۱۵۳ کیلوگرم (موفق) / حرکت اول دوضرب: ۱۹۵ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم یک ضرب: ۱۵۸ کیلوگرم (موفق) / حرکت دوم دوضرب: ۲۰۴ کیلوگرم (موفق)

حرکت سوم یک ضرب: ۱۶۲ کیلوگرم (موفق) / حرکت سوم دوضرب: ۲۱۲ کیلوگرم (ناموفق)

مجموع: ۳۳۶ کیلوگرم

به این ترتیب زارعی در حرکت یک ضرب جایگاه چهارم را کسب کرد، در حرکت دوضرب به مقام دوم رسید و در مجموع نیز به مقام سوم دست یافت.

محمد امین حبیبی

حرکت اول یک ضرب: ۱۵۳ کیلوگرم (موفق) / حرکت اول دوضرب: ۱۸۷ کیلوگرم (موفق)

حرکت دوم یک ضرب: ۱۵۷ کیلوگرم (موفق) / حرکت دوم دوضرب: ۱۹۸ کیلوگرم (ناموفق)

حرکت سوم یک ضرب: ۱۶۱ کیلوگرم (موفق) / حرکت سوم دوضرب: ۱۹۹ کیلوگرم (ناموفق)

مجموع: ۳۴۸ کیلوگرم

محمد امین حبیبی نیز در حرکت یک ضرب و دو ضرب در جایگاه ششم ایستاد و در مجموع نیز جایگاه پنجم را به دست آورد.

در ادامه جدول کامل نتایج دسته ۹۴ کیلوگرم آمده است:

چراغ مدال‌آوری ایران در وزنه‌برداری قهرمانی جوانان جهان روشن شد/ یک نقره و یک برنز + جدول

