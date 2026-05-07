مردم حماسه ساز آذربایجان غربی در شصت و هشتمین شب اجتماعات دشمن ستیز خود بر تبعیت از رهبری، اعلام حمایت و آمادگی برای دفاع از میهن اسلامی تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن - به گزارش خبرنگار ما؛ امشب در تداوم تجمعات شبانه مردم غیور و سلحشور آذربایجان غربی در سراسر استان همراه با مسئولان با انسجام و اقتدار برای حفظ وطن از سر غیرت و شجاعت در شصت و هشتمین شب متوالی به خیابان آمدند و ضمن لبیک به رهبر معظم انقلاب، متحد و یکصدا، شعار دشمن ستیز سردادن و ایستادگی و مقاومت خود را به نمایش گذاشتند.

آنها در این تجمعات با حضور پرشور و گسترده خود واژه خستگی را از دایرةالمعارف حذف کردند و نشان دادند که در هر شرایطی پای نظام و انقلاب هستند و مطیع ولی امر خود خواهند بود.

در شهرستان ارومیه نیز مردم شهید پرور و ولایتمدار در تداوم تجمعات شبانه بار دیگر در میدان ولایت فقیه این شهرستان در اجتماعی باشکوه با هدف تجدید میثاق با آرمان‌های نظام و تبلور وحدت ملی، گرد هم آمدند و ضمن پرچم گردانی شعارهای (خامنه ای جوان، رهبر آزادگان)؛ (مرگبر آمریکا، مرگ بر اسرائیل)؛ (الله اکبر، الله اکبر)؛ ( حیدر حیدر)؛ (هانسی گروهون بلع مولاسی وار، شیعه لرین حضرت عباسی وارد)؛(آذربایجان شرفدی، پهلوی بی شرف دی)؛( آذربایجان جانباز خامنه دن آیرلماز)؛ (آذربایجان اویاخدی، انقلابا دایاخدی)؛ (ای رهبر آزاده، آماده یخ آماده)؛ (نع قوخماخ،نع قاشماخ، آمریکانان ساواشماق)

سر دادند.

تجمع پرشور مردم ارومیه امشب با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمهدی قریشی نماینده ولی‌فقیه در استان، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی، فرماندار شهرستان ارومیه و جمعی از مسئولان استانی و شهری، اقشار مختلف مردم برگزار شد.

مردم ارومیه در این اجتماع شبانه، با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر صیانت از تمامیت ارضی و پاسداری از ارزش‌های انقلاب تاکید کرده و حمایت قاطع خود را از نیروهای مسلح، مدافعان امنیت و نظام اسلامی اعلام کردند.

از ویژگی های بارز این شبها حضور هم‌زمان مسئولان استانی در کنار قشرهای مختلف مردم در تجمعات شبانه است که جلوه‌ای از پیوند عمیق میان ملت و حاکمیت را به نمایش گذاشته و بر عزم راسخ این خطه در ایستادگی در برابر توطئه‌های دشمنان صحه گذاشته است.

سخنرانی، شعرخوانی، رجز خوانی و اجرای زنده و پخش آهنگ های محلی و حماسی از دیگر برنامه های اجرایی در این تجمع بود.