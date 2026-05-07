رژیم صهیونیستی دست داشتن در انفجار بندرعباس را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع اسرائیلی میگوید که این رژیم «ارتباطی با آنچه در ایران میگذرد، ندارد».
این اظهارات در حالی مطرح شده که ساعتی پیش، رسانههای کشورمان از انفجارهایی «با منشاء ناشناخته» در نزدیکی بندرعباس خبر دادند.
گفته میشود صدای انفجار در شهرستان «سیریک» واقع در استان هرمزگان نیز شنیده شده است.
در ادامه، رسانههای داخلی کشورمان گزارش دادند که بخشهایی از اسکله بهمن در جزیره قشم در جریان تبادل آتش بین نیروهای ایرانی و دشمن هدف قرار گرفته است.
منبع: الجزیره