رژیم صهیونیستی دست داشتن در انفجار بندرعباس را رد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - کانال ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی به نقل از منابع اسرائیلی می‌گوید که این رژیم «ارتباطی با آنچه در ایران می‌گذرد، ندارد».

این اظهارات در حالی مطرح شده که ساعتی پیش، رسانه‌های کشورمان از انفجار‌هایی «با منشاء ناشناخته» در نزدیکی بندرعباس خبر دادند.

گفته می‌شود صدای انفجار در شهرستان «سیریک» واقع در استان هرمزگان نیز شنیده شده است. 

در ادامه، رسانه‌های داخلی کشورمان گزارش دادند که بخش‌هایی از اسکله بهمن در جزیره قشم در جریان تبادل آتش بین نیرو‌های ایرانی و دشمن هدف قرار گرفته است.

منبع: الجزیره

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۵۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
الان مثلا آتش بسه داریم مذاکره می کنیم؟؟!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سیاسیون بفکر مردم نیستند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
کار خود بی‌شرفتون هست به زودی پدرتون رو درمیاریم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
لاف در غریبی، آواز در بازار مسگرها
Iran (Islamic Republic of)
تورم و گرونی
۲۰:۵۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فعلن قیمت تخم مرغ رو ثابت نگه دارین نشه یک میلیون دومیلیون نمیخاد پدر اونارو دربیارین
Iran (Islamic Republic of)
هادی
۱۱:۱۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
تحت هر شرایطی فقط اسرائیل لعنتی رو بزنید فقط اسرائیل اسرائیل اسرائیل
Iran (Islamic Republic of)
مرصاد
۱۰:۰۱ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
طوری ، امارات مزدور اسرائیل را بزنید ؛ که تا قیامت ، در هیچ موردی ، ادعایی نداشته باشد !!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۲۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
«جنگ نعمت است»
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید اسرائیل و آمریکا را به نقض آتش بس متهم و در اولین زمان مناسب به منافع آمریکائی و اسرائیل که با زیر ساخت های نفت و گاز کشور امارات حمله کرد این کشور شده محل تجاوز و حمله اسرائیل و آمریکا به ایران یکبار برای همیشه باید پیام قاطع و سریع ارسال کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بله درسته ، کارشون رو یکسره کنید .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید به اهداف مشابه و سرمایه های مشابه آمریکائی در منطقه خصوصا در امارات متحده عربی حمله کرد
Iran (Islamic Republic of)
نااشنا
۰۷:۲۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بیشرف های کودک کش کل جنگ ایران را اسراییل براه انداخت حالا میگویید ما نبودیم حالا حالا ها با شماها کار داریم هنوز پاسخ پشیمان کننده اصلی را دریافت نکرده آید منتظر باشید اینبار پاسخ درخور توجه و اضمحلال اسراییل در راه است.انشاا..‌
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت را وصل کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۴۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
یکی تو راست میگی یکی شیطان لعین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر اینترنت شیطانی بین المللی
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۵۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر جنگ طلب احمق
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
پس امارت ۲ متر در ۳ متر از کجا اسلحه آورده عرب وحشی بیابان‌گرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
غلط کرد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۲:۵۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ایا پینوکیو (ترامپ)با گربه نره (نتانیاهو) صحبت کرد که به کشتی نفتکش ایرانی حمله کرد گربه نره گول ش زد
