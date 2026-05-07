باشگاه خبرنگاران جوان - خضر کاکدرویشی معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار آذربایجانغربی در اطلاعیه اعلام کرد: حسب دستور مقامعالی استان و با هدف ارتقای کیفیت خدماترسانی، افزایش بهرهوری و پاسخگویی مطلوبتر به مطالبات مردم، کلیه ادارات با حضور کامل کارکنان در محل کار، روند رسیدگی به امور مراجعان را با سرعت و نظم بیشتری دنبال و بهصورت حضوری و صددرصدی کارکنان دستگاههای اجرایی ایفای وظیفه خواهند کرد.
نحوه فعالیت کلیه ادارات و دستگاههای اجرایی آذربایجانغربی، از روز شنبه ۱۴۰۵/۰۲/۱۹، با حضور ۱۰۰ درصد کارکنان اعلام میشود:
در راستای مدیریت بهینه مصرف انرژی و حفظ پایداری شبکه سراسری برق و با هدف تامین آسایش و عدم ایجاد وقفه در خدماترسانی به آحاد مردم، نحوه فعالیت دستگاههای اجرایی استان از روز شنبه ۱۹ اردیبهشت ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی، روزهای شنبه لغایت چهارشنبه از ساعت ۸ صبح تا ۱۴ اعلام میشود.
فعالیت بانکها براساس اطلاعیه کمیسیون هماهنگی بانکها و با هماهنگی بخشنامه استانداری آذربایجانغربی خواهد بود.
دورکاری روزهای پنجشنبه (به استثنای دستگاههای خدماترسان و عملیاتی ارائهدهنده خدمات ضروری در حوزههای بهداشت و درمان، انرژی، امداد، ارتباطات، حملونقل عمومی، خدمات شهری، آتشنشانی و ...) کماکان تا اطلاع ثانوی معتبر میباشد.
نحوه فعالیتهای آموزشی مدارس و دانشگاهها، طبق ابلاغیه وزارتخانههای آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری، تا اطلاع ثانوی بهصورت غیرحضوری و در بستر مجازی خواهد بود؛ کارکنان اداری مراکز آموزشی و دانشگاهی ملزم به حضور ۱۰۰ درصدی در محل کار خواهند بود.
نیروهای نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات و دستورالعملهای سلسله مراتب خود میباشند.
در راستای رفع دغدغه مادران دارای فرزند زیر شش سال، کلیه مهدهای کودک ملزم به ارائه خدمات هستند.
به دلیل مجازی بودن مدارس، مدیران دستگاههای اجرایی میتوانند در صورت فراهم بودن شرایط دورکاری و با این شرط که در امر خدمترسانی دستگاه اجرایی خللی ایجاد نشود، با درخواست دورکاری بانوان باردار یا دارای فرزند معلول و یا دارای فرزند زیر ۱۲ سال و همچنین کارکنان دارای بیماریهای خاص، مساعدت و موافقت بهعمل آورند.
ساعات تعیین شده در این بخشنامه، اختلالی در قوانین کسر ساعت کاری بانوان دارای شرایط خاص، کسر کار جانبازان و کسر کار معلولین ایجاد نمینماید و مزایای آن برای افراد مندرج در قانون به قوت خود باقی است.
میزان ساعت کار کاهش یافته تا سقف مقرر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری از طریق دورکاری جبران شود.
نحوه فعالیت ادارات استان تا اطلاع ثانوی بر همین روال خواهد بود و تغییرات احتمالی، متناسب با شرایط کشور، متعاقباً اعلام و ابلاغ خواهد شد.
منبع: استانداری