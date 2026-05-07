تیم ملی ایران آخرین روز دوره سوم آماده سازی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ آمریکا را با برگزاری یک بازی دوستانه درون تیمی به پایان رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان - با توجه به موقعیت خاص کشور و توقف موقت لیگ برتر فوتبال ایران، تیم ملی ایران، تیم ملی فوتبال کشورمان با حضور ۳۱ بازیکن لیگ داخلی از روز سی و یکم فروردین اردوی خود را در مرکز ملی فوتبال ایران آغاز کرده است و بازیکنان حاضر در این مینی کمپ تاکنون دو بازی درون تیمی را مقابل یکدیگر برگزار کرده‌اند. در واقع، کادر فنی تیم ملی و در راس آن امیر قلعه نویی قصد دارند با برگزاری این مینی کمپ هم اهداف تاکتیکی خود را میان بازیکنان تیم ملی نهادینه سازند و هم عقب ماندگی بدنی بازیکنان را به دلیل توقف لیگ و جنگ ناجوانمردانه‌ای که علیه کشورمان تحمیل شده است، جبران نمایند و هم از نزدیک بازیکنان را مورد ارزیابی قرار دهند تا درنهایت شایسته‌ترین نفرات مسافر جام جهانی ۲۰۲۶ باشند.

اما نکته نگران‌کننده‌ای که در پروسه آماده سازی تیم ملی وجود دارد مربوطه به فاز دوم آن و اردوی تیم ملی در خارج از کشور می‌شود.

درحال حاضر، نام هیچ تیمی به طور رسمی روی خروجی وبسایت فدراسیون به عنوان رقیب تیم ملی برای بازی‌های دوستانه پیش از مصاف مقابل نیوزیلند درج نشده است. این ناکامی در پیدا کردن حریف دوستانه درحالی است که اکثر تیم‌های حاضر در جام جهانی تاکنون تکلیف خود را در خصوص بازی‌های دوستانه ماه جون مشخص کرده‌اند.

به‌طور ویژه، در خصوص رقبای تیم ملی ایران، نیوزیلند قرار است روز سیزدهم خرداد در ایالت فلوریدا به مصاف تیم ملی هائیتی دیگر کشور حاضر در جام جهانی برود و چهار روز بعد در شهر تامپا با تیم ملی نیوزیلند دیدار خواهد کرد.

آل وایتز در فیفادی مارچ در تورنمنت موسوم به سری فیفا در کشور استرالیا شرکت کردند که در بازی اول با نتیجه ۲ بر صفر مقابل فنلاند شکست خوردند، اما در بازی دوم موفق شدند با نتیجه ۴ بر یک از سد شیلی بگذرند.

در آن سو، فراعنه پس از اردوی نوامبر، در جام ملت‌های آفریقا شرکت کرده بودند و توانستند به جمع چهار تیم برتر این رقابت‌ها راه یابند. در فیفادی مارچ، شاگردان حسام حسن موفق شدند با نتیجه ۴ بر صفر عربستان سعودی را در هم بکوبند و مقابل اسپانیای قدرتمند به تساوی صفر بر صفر برسند.

کادر فنی تیم ملی مصر و فدراسیون این کشور سه مرحله آماده سازی را برای فراعنه پیش از آغاز جام جهانی طراحی کرده‌اند، مرحله اول در شهر قاهره مصر و پس از پایان لیگ مصر برگزار خواهد شد و در پایان این اردوی آماده سازی فراعنه به مصاف تیم ملی روسیه خواهند رفت. در مرحله دوم، یاران محمد صلاح روز ۹ خرداد از قاهره به آمریکا سفر خواهند کرد تا از روز دهم خرداد مرحله دوم آماده سازی خود را در ایالت اوهایو برگزار کنند و این مرحله آماده سازی با برگزاری بازی دوستانه مقابل برزیل در روز ۱۶ خرداد به اتمام خواهد رسید.

سپس کاروان تیم ملی مصر راهی شهر سیاتل خواهد شد جایی که اولین مصاف آنها در جام جهانی ۲۰۲۶ مقابل بلژیک در روز ۲۵ خرداد برگزار خواهد شد.

تیم ملی بلژیک به عنوان قدرتمندترین تیم گروه G جام جهانی ۲۰۲۶، در فیفادی مارچ به کشور آمریکا سفر کرد و با دو ترکیب متفاوت که هردو برخوردار از ستاره‌هایی در کلاس جهانی بودند، به مصاف تیم‌های ملی آمریکا و مکزیک رفت.

شاگردان رودی گارسیا در بازی اول موفق شدند با نتیجه ۵ بر ۲ از سد تیم ملی آمریکا که هدایت آن برعهده پوچتینو می‌باشد، در خاک این کشور بگذرند. در بازی دوم با نتیجه یک بر یک مقابل مکزیک دیگر میزبان جام جهانی متوقف شدند.

در واقع، بلژیک با حضور در خاک آمریکا دو ماه پیش از آغاز جام جهانی بخشی از پروسه تطبیق پذیری خود را پیش از جام جهانی طی نمود.

یاران کوین دی بروینه در ادامه پروسه آماده سازی خود، در ماه پیش رو در روز ۱۲ خرداد به مصاف تیم ملی کرواسی و در روز ۱۶ خرداد به مصاف تیم ملی تونس می‌روند تا با حداکثر توان خود را آماده رویارویی با تیم‌های حاضر در گروه G مسابقات نمایند.

در نقطه مقابل تیم ملی کشورمان قرار دارد که، نه ۳ حریف تدارکاتیش برای اردوی ترکیه مشخص شده‌اند و نه ۲ بازی دوستانه جدی تیم ملی پیش از بازی با نیوزیلند تاکنون قطعی شده‌اند. این درحالی است که در هفته‌های گذشته از کشور‌هایی همچون مقدونیه و آنگولا به عنوان رقبای تدارکاتی ایران پیش از جام جهانی نامبرده شدند، اما متاسفانه بدلیل برخی از شیطنت‌ها این تیم‌ها از دیدار مقابل ایران کناره گیری کردند و از طرفی، هنوز هیچگونه جایگزینی برای این تیم‌ها از سوی فدارسیون فوتبال ایران اعلام نگردیده است.

این بلاتکلیفی و مشخص نبودن حریفان تدارکاتی و روز بازی مقابل آنها، به طور قطع پروسه آماده سازی و برنامه ریزی تیم ملی را دچار اختلال جدی خواهد کرد.

منبع: ورزش سه