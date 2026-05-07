باشگاه خبرنگاران جوان - بلافاصله پس از دستور مسعود پزشکیان رییس جمهور کشورمان به وزیر دادگستری در خصوص پیگیری و برخورد با گرانفروشی و احتکار، رحیمی از کشف و ضبط مقادیر زیادی لاستیک خودرو و تولیدات پتروشیمی در ۲ انبار بزرگ خبر داد.

امین حسین رحیمی وزیر دادگستری پس از دستور صریح رییس جمهور برای برخورد با گرانفروشی و احتکار با حضور در یک انبار بزرگ احتکار لاستیک و یک انبار احتکار تولیدات پتروشیمی، دستورات لازم را برای برخورد با عوامل این اقدام غیرقانونی صادر کرد.

وزیر دادگستری همچنین با حضور در شرکت ایرانول، از این مجتمع تولیدی محصولات نفتی بازدید کرد.

رحیمی با هشدار به سواستفاده کنندگان، گرانفروشان و محتکران گفت: در شرایطی که کشور در وضعیت جنگی به سر می‌برد با اقدامات غیرقانونی و کسانی که امنیت مردم و ثبات بازار و قیمت‌ها را نشانه گرفته‌اند به شدت برخورد خواهد شد.

منبع: روابط عمومی وزارت دادگستری