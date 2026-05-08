سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا گفت: در پاسخ به حمله آمریکا، شناور‌های نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار مورد هجوم قرار گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ دوم پاسدار ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی حضرت خاتم‌الانبیا گفت: ارتش متجاوز، تروریست و راهزن آمریکا با نقض آتش بس یک کشتی نفتکش ایرانی و در حال حرکت از آب‌های ساحلی ایران در منطقه جاسک به سمت تنگه هرمز و همچنین یک کشتی دیگر در حال ورود به تنگه هرمز را روبروی بندر فجیره امارات مورد هدف قرار دادند و همزمان مناطق غیرنظامی را با همکاری برخی از کشور‌های منطقه در سواحل بندر خمیر، سیریک و جزیره قشم مورد تعرض هوایی خود قرار دادند.

وی افزود: نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران نیز بلافاصله و در اقدامی متقابل شناور‌های نظامی آمریکا در شرق تنگه هرمز و جنوب بندر چابهار را مورد هجوم قرار داده و خسارات قابل توجهی به آنها وارد نمودند.

آمریکای جنایتکار و متجاوز و کشور‌های حامی آن باید بدانند که جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته پرقدرت و بدون کوچکترین تردید به هرگونه تعرض و تجاوز پاسخی کوبنده می‌دهد.

Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۲:۲۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت رو وصل کنید تا این پیروزی رو با مردم جهان به اشتراک بذاریم
۱
۴۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید به حمله پیش‌دستانه روی آورد نه اینکه همیشه اول اونا بزنند
۱۱
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
و این در حالی است که ما دی و بهمن ماه سال 1404 به همه جنایتکاران جنگی هشدار داده ایم که هر گونه تجاوز و حمله به ایران برای آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان گران تمام خواهد شد و گران تمام می شود و از آمریکا جنایتکار و هم مزدورانشان انتقام می گیریم ولی اما متأسفانه جنایتکاران جنگی توجهی نکردند.
۱۸
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
محسن
۲۲:۲۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خب الان به نظرت انتقام گرفتیم یا نه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
احسنت بزنید که پر رو نشن این بزدل ها رو
۱۷
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۰۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
جلوی گرونی بگیرید
۲
۵۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
با امریکا کار نداشته باسید این امارات ملخ خور رو نابود کنید
امریکا خودش دموشو میزاره رو کولش فرار میکنه
خسته نباشید
# اینترنت ازاد
۱۶
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اینترنت جهانی وصل کنید
۸
۹۳
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۱۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
سلام و درود بر رزمندگان کشور عزیزم ایران بزرگ
۴۷
۱۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۱۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
قطع کابل های اینترنت امارت ، ما که نداریم اینترنت بین الملل ، بزنید برای اونارو هم قطع کنید
۲۲
۷۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مبادا در چنین شرایطی اینترنت را وصل کنید که کشور نابود می شود
۱۰۴
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بزنین دهنشون‌رو سرویس کنین این حرومزاده ها درست بشو نیستن ، اون سگ زرد هم که بلانسبت سگ باید کشته بشه حتی اگه جنگ تموم بشه
۴۹
۳۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۵۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
مرگ بر اینترنت بین المللی
۱۱۱
۲۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ببند
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
دات
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا اسرائیل رو نابود نمی کنیم؟! چرا با وجود این همه نقض آتش بس به متعهد بودن به آن اصرار داریم😔 میشه لطفاً این دندون لق رو بکنید بندازید دور
۲۳
۳۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۰۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
نمی‌دونم این حرفت شوخیه یا جدی، اسراییل بمب اتم داره اگه حس کنه موجودیتش درخطره چندتا میزنه بهمون. اون موقع میخوای چه کنی ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۳۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
بمب اتم داره؟ خب بزنه. شده تک تک ما شهید بشیم، از زن و بچه کوچک تا بزرگش، ولی پای اسلام باشیم. جرئت زدن نداره کل صهیون رو با خاک یکسان میکنیم.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۱:۱۲ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
۱۰:۳۰ چت کردیا از خودت مایه بزار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۱۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فقط ایران شروع کننده جنگ نباشه هر کار دیگه ای می‌خواین بکنین. شروع کننده جنگ بازندس
۱۰
۲۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۵:۰۸ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
ای بیشرف آمریکای راهزن، دزد کودک کش کودک خور از خدا بی‌خبر آمریکای جنایتکار انشالله نابودی تو رو و قماش خط تو رو نابود می‌بینیم باذن الله و جشن میگیریم
۴۰
۱۱
پاسخ دادن
