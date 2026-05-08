باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پی نقض آتش بس و تجاوز ارتش تروریستی امریکا به یک فروند نفتکش جمهوری اسلامی ایران در حوالی بندر جاسک و نزدیک شدن ناوشکن‌های ارتش تروریستی امریکا به تنگه هرمز، طی یک عملیات ترکیبی بسیار پرحجم و دقیق با بکارگیری انواع موشک‌های بالستیک و کروز ضد کشتی و پهپاد‌های انهدامی با سر جنگی شدید الانفجار به سمت ناوشکن‌های دشمن اجرای آتش نمود. رصد‌های اطلاعاتی حاکی از خسارات قابل توجه به دشمن آمریکایی است و سه ناو دشمن متجاوز به سرعت از محدوده تنگه هرمز فرار کردند.»