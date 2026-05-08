نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: رصد‌های اطلاعاتی حاکی از خسارات قابل توجه به دشمن آمریکایی است و سه ناو دشمن متجاوز به سرعت از محدوده تنگه هرمز فرار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در پی نقض آتش بس و تجاوز ارتش تروریستی امریکا به یک فروند نفتکش جمهوری اسلامی ایران در حوالی بندر جاسک و نزدیک شدن ناوشکن‌های ارتش تروریستی امریکا به تنگه هرمز، طی یک عملیات ترکیبی بسیار پرحجم و دقیق با بکارگیری انواع موشک‌های بالستیک و کروز ضد کشتی و پهپاد‌های انهدامی با سر جنگی شدید الانفجار به سمت ناوشکن‌های دشمن اجرای آتش نمود. رصد‌های اطلاعاتی حاکی از خسارات قابل توجه به دشمن آمریکایی است و سه ناو دشمن متجاوز به سرعت از محدوده تنگه هرمز فرار کردند.»

برچسب ها: نیروی دریایی سپاه پاسداران ، تنگه هرمز
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۹ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
یک موشک هم به گرونی ها شلیک کنید به خدا فلج شدیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۱ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
کجا فرار کردن حالا
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
فرار کزدن به چه دردی می خورد !؟ تلفات جانی و مالی می خواهیم و باید فیلم مستند هم ارائه شود از موشکهای دوربین دار استفاده کنید تا تبلیغات شود
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
یکیشو غرق میکردین خوب میشد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۳۷ ۱۹ ارديبهشت ۱۴۰۵
قرار شد که بزن در رو نباشه ... اینکه بیان و چند هم وطن ما رو شهید کنن و ما هم نتوانیم پاسخ بدهیم و تلفات بگیریم یعنی خسارت محض ... بزنید که خسارت مالی و جانی داده شود هزار هزار نفر از ما شهید شد و کل تلفات آمریکایی ها به ۲۰ نفر نرسید چرا !؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۳۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
چرا هنوز نتونستیم یه ناو از دشمن غرق کنیم با این که در تیررس بودن ؟ ملاحضه چی رو میکنید؟ دقیقا منتظر چه اتفاقی هستید تا از تمام توان برای زدن دشمن استفاده کنید ؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۲:۱۳ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا کی جواب میدید؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۵۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اگه پاسخ شدید بود حمله و تجاوز مجدد انجام نمی شد.
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۴۲ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
جنگ با امریکا بدرد نمیخوره باید به اسرائیل موشک بزنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۳۴ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
هر کشوری که تعدی کرد باید دستش قطع شود
ناشناس
۱۵:۳۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
با درود و دعای خیر ملت برای پیروزی قوای اسلام
انتقام ناوشکن دنا موقعی گرفته می شود که یک ناو دشمن را غرق کنیم
چرا از موشک های بیست تنی خود استفاده نمی کنید
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۴۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
اخه ابله م.ه موشک ۲۰ تنی روی به ناو می،نن به ناو موشک ضد کشتی میزنن
ناشناس
۱۵:۲۵ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
حالا کجای امارات را زدید که بدونیم پاسخ سخت بوده؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
خسته نشدید اینقدر هشدار دادید؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
باید غرقش می‌کردین یا دلتون سوخته
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۹ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
هی با دشمن مماشات کنید تا مجدد حمله کنه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۶ ۱۸ ارديبهشت ۱۴۰۵
فرار کردن؟؟؟؟؟؟؟؟ الان دیکه محاصره نیستیم،
